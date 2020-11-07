Порошенко розповів, що його теща помирає від COVID-19

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що його теща Людмила Переведенцева, яка хворіє на коронавірус, перебуває у критичному стані.

Джерело: Порошенко в етері телеканалу Україна

Пряма мова: "У моєї дружини Марини зараз у лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона втратила свідомість".

Що передувало: