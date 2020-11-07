Порошенко розповів, що його теща помирає від COVID-19
Субота, 7 листопада 2020, 00:01
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що його теща Людмила Переведенцева, яка хворіє на коронавірус, перебуває у критичному стані.
Джерело: Порошенко в етері телеканалу Україна
Пряма мова: "У моєї дружини Марини зараз у лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона втратила свідомість".
Що передувало:
- 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.
- 3 жовтня стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
- 12 жовтня стало відомо, що Порошенка виписали зі столичної лікарні.