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Порошенко розповів, що його теща помирає від COVID-19

Субота, 7 листопада 2020, 00:01
Порошенко розповів, що його теща помирає від COVID-19

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що його теща Людмила Переведенцева, яка хворіє на коронавірус, перебуває у критичному стані.

Джерело: Порошенко в етері телеканалу Україна

Пряма мова: "У моєї дружини Марини зараз у лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона втратила свідомість".

Що передувало:

  • 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.
  • 3 жовтня стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
  • 12 жовтня стало відомо, що Порошенка виписали зі столичної лікарні.

"Українська правда" в Threads

Теми: Порошенко
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