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Порошенка виписали з лікарні

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:45

П'ятого президента Петра Порошенка, який захворів на COVID-19, виписали зі столичної лікарні.

Джерело: Facebook-сторінка Порошенка

Дослівно: "Повідомляємо, що сьогодні (12 жовтня - ред.) Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився".

Що передувало: 11 жовтня стало відомо, що Порошенко, хворий на COVID-19, почувається краще.

7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Хворі на діабет належать до групи ризику при COVID-19.

Передісторія:

  • 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.
  • 3 жовтня стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
  • Марина Порошенко раніше повідомляла, що отримала повторний негативний тест на COVID-19. Вона зазначила, що поки її чоловік лікується, вона продовжить виборчу кампанію на чолі "Євросолідарності" до Київської міськради. 

Українська правда
Теми: ПорошенкоCovid-2019коронавірус


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