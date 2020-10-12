П'ятого президента Петра Порошенка, який захворів на COVID-19, виписали зі столичної лікарні.

Джерело: Facebook-сторінка Порошенка

Дослівно: "Повідомляємо, що сьогодні (12 жовтня - ред.) Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився".

Що передувало: 11 жовтня стало відомо, що Порошенко, хворий на COVID-19, почувається краще.

7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Хворі на діабет належать до групи ризику при COVID-19.

Передісторія: