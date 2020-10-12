Порошенка виписали з лікарні
Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:45
П'ятого президента Петра Порошенка, який захворів на COVID-19, виписали зі столичної лікарні.
Джерело: Facebook-сторінка Порошенка
Дослівно: "Повідомляємо, що сьогодні (12 жовтня - ред.) Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився".
Що передувало: 11 жовтня стало відомо, що Порошенко, хворий на COVID-19, почувається краще.
7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.
У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Хворі на діабет належать до групи ризику при COVID-19.
Передісторія:
- 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.
- 3 жовтня стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
- Марина Порошенко раніше повідомляла, що отримала повторний негативний тест на COVID-19. Вона зазначила, що поки її чоловік лікується, вона продовжить виборчу кампанію на чолі "Євросолідарності" до Київської міськради.
Українська правда