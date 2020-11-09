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Зеленський очікує, що "карантин вихідного дня" триватиме декілька тижнів

Понеділок, 9 листопада 2020, 14:14
Зеленський очікує, що карантин вихідного дня триватиме декілька тижнів
president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський зазначив, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну. Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок.

Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим".

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт.

Що було раніше: Поінформовані співрозмовники УП у Кабінеті міністрів та Офісі президента повідомили, що з наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. Про можливість введення "карантину вихідного дня" говорили ще на початку жовтня.

Згодом Степанов допустив введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

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Українська правда

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Теми: Зеленськийкарантинкоронавірус
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