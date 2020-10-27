Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус знову проник в офіс Зеленського: заразилися одразу 2 заступників Єрмака

Вівторок, 27 жовтня 2020, 12:08
Коронавірус знову проник в офіс Зеленського: заразилися одразу 2 заступників Єрмака
Фото з Facebook Ковалів

У кількох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака підозрюють коронавірус, у двох заступників уже підтвердили COVID-19.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу", заступник керівника ОПУ Юлія Ковалів у Facebook, речник президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Мендель: "Двоє людей з Офісу президента – Юлія Ковалів та Андрій Смирнов – мають позитивні тести на COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції".

Деталі: Вона також додала, що президент та керівник ОПУ здорові.

Ковалів у Facebook повідомила, що захворіла на коронавірус вся її родина.

Пряма мова: "На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувались всіх протиепідемічних норм, ця хвороба не обійшла і нас стороною".

Деталі: Ковалів додала, що почуваються усі задовільно і перебувають на самоізоляції під наглядом лікаря.  

Передісторія:

  • 24 жовтня у президента Польщі Анджея Дуди, який зустрічався з Володимиром Зеленським, виявили коронавірус. 
  • У червні-липні перехворіла на COVID-19 дружина президента Олена Зеленська, а пізніше 7-річний син Зеленських Кирило також захворів на коронавірус.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусОфіс президентаАндрій Єрмак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: