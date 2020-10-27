Коронавірус знову проник в офіс Зеленського: заразилися одразу 2 заступників Єрмака
У кількох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака підозрюють коронавірус, у двох заступників уже підтвердили COVID-19.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу", заступник керівника ОПУ Юлія Ковалів у Facebook, речник президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Мендель: "Двоє людей з Офісу президента – Юлія Ковалів та Андрій Смирнов – мають позитивні тести на COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції".
Деталі: Вона також додала, що президент та керівник ОПУ здорові.
Ковалів у Facebook повідомила, що захворіла на коронавірус вся її родина.
Пряма мова: "На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувались всіх протиепідемічних норм, ця хвороба не обійшла і нас стороною".
Деталі: Ковалів додала, що почуваються усі задовільно і перебувають на самоізоляції під наглядом лікаря.
Передісторія:
- 24 жовтня у президента Польщі Анджея Дуди, який зустрічався з Володимиром Зеленським, виявили коронавірус.
- У червні-липні перехворіла на COVID-19 дружина президента Олена Зеленська, а пізніше 7-річний син Зеленських Кирило також захворів на коронавірус.