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Коронавірус знову проник в офіс Зеленського: заразилися одразу 2 заступників Єрмака

Вівторок, 27 жовтня 2020, 13:08
Фото з Facebook Ковалів

У кількох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака підозрюють коронавірус, у двох заступників уже підтвердили COVID-19.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу", заступник керівника ОПУ Юлія Ковалів у Facebook, речник президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Мендель: "Двоє людей з Офісу Президента – Юлія Ковалів та Андрій Смирнов – мають позитивні тести на COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції".

Деталі: Вона також додала, що президент та керівник ОПУ здорові.

Ковалів у Facebook повідомила, що захворіла на коронавірус вся її родина.

Пряма мова: "На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувались всіх протиепідемічних норм, ця хвороба не обійшла і нас стороною".

Деталі: Ковалів додала, що почуваються усі задовільно і перебувають на самоізоляції під наглядом лікаря.  

Що було раніше: У президента Польщі Анджея Дуди, який зустрічався з Володимиром Зеленським, виявили коронавірус. 

Передісторія:

  • У червні-липні перехворіла на COVID-19 дружина президента Олена Зеленська, а пізніше 7-річний син Зеленських Кирило також захворів на коронавірус.

Українська правда
Теми: коронавірусОфіс президентаАндрій Єрмак


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