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Син Зеленського перехворів коронавірусом

П'ятниця, 21 серпня 2020, 11:28

Семирічний син президента Володимира Зеленського Кирило перехворів на коронавірусну інфекцію.    

Джерело: Брифінг Зеленського з журналістами в Миколаєвській області

Пряма мова Зеленського: "(На корона вірус – ред.) захворіла моя дружина. І син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносять це як діти: я вважаю більш-менш нормально, тільки температура і всі батьки переймаються цим і хвилюються.

Дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які молоді, здорові, які займаються спортом".

Передісторія:

  • 12 червня стало відомо, що в Зеленської лабораторно підтвердили Covid-19.
  • Вона сама повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім’ї.
  • Пізніше першу леді госпіталізували до столичної лікарні.
  • Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи. Попри це він їздить на роботу в офіс.
  • 3 липня Офіс президента повідомив, що Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і 3 липня виписалася з лікарні.  

Українська правда
Теми: Зеленськийкоронавірус


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