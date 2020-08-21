Син Зеленського перехворів коронавірусом
П'ятниця, 21 серпня 2020, 11:28
Семирічний син президента Володимира Зеленського Кирило перехворів на коронавірусну інфекцію.
Джерело: Брифінг Зеленського з журналістами в Миколаєвській області
Пряма мова Зеленського: "(На корона вірус – ред.) захворіла моя дружина. І син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносять це як діти: я вважаю більш-менш нормально, тільки температура і всі батьки переймаються цим і хвилюються.
Дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які молоді, здорові, які займаються спортом".
Передісторія:
- 12 червня стало відомо, що в Зеленської лабораторно підтвердили Covid-19.
- Вона сама повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім’ї.
- Пізніше першу леді госпіталізували до столичної лікарні.
- Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи. Попри це він їздить на роботу в офіс.
- 3 липня Офіс президента повідомив, що Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і 3 липня виписалася з лікарні.
Українська правда