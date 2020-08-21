Син Зеленського перехворів коронавірусом

Семирічний син президента Володимира Зеленського Кирило перехворів на коронавірусну інфекцію.

Джерело: Брифінг Зеленського з журналістами в Миколаєвській області

Пряма мова Зеленського: "(На корона вірус – ред.) захворіла моя дружина. І син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносять це як діти: я вважаю більш-менш нормально, тільки температура і всі батьки переймаються цим і хвилюються.

Дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які молоді, здорові, які займаються спортом".

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