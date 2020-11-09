ЦВК офіційно оголосила перемогу Гунька над Ляшком
Народним депутатом України на довиборах у 208 окрузі 25 жовтня на Чернігівщині обрано Анатолія Гунька.
Джерело: ЦВК
Деталі: Рішення про щодо Гунька ухвалено на засіданні ЦВК. На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 208 з поміткою "Уточнений" комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208.
Відповідний протокол Центральної виборчої комісії підписали всі присутні на засіданні члени комісії.
Дослівно: "Відтак, народним депутатом України обрано Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, освіта вища, директора ТОВ "Гільдія права", проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійного, суб’єкт висування – політична партія "Слуга народу". За нього проголосувало 21 245 виборців, що становить майже 33 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні".
Що передувало: 9 листопада - останній день щодо встановлення Комісією результатів проміжних виборів народного депутата в ОВО № 208. Центральна виборча комісія повідомила, що не може оприлюднити результати проміжних виборів нардепа 25 жовтня на окрузі №208, оскільки чекає рішення щодо виборчого процесу від Шостого апеляційного адмінсуду.
Передісторія:
- У Бахмачі Чернігівської області паралельно з місцевими виборами пройшли довибори до Верховної Ради через смерть народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли застреленим у Києві в травні.
- Лідер Радикальної партії Олег Ляшко одразу після закриття дільниць заявив про свою перемогу на 208-му окрузі.
- Пізніше, після офіційних підрахунків голосів він записав відеозвернення, де сказав, що його перемогу на довиборах у 208 окрузі на Чернігівщині "вкрала влада за допомогою підкупу та фальсифікацій".