ЦВК офіційно оголосила перемогу Гунька над Ляшком

Народним депутатом України на довиборах у 208 окрузі 25 жовтня на Чернігівщині обрано Анатолія Гунька.

Джерело: ЦВК

Деталі: Рішення про щодо Гунька ухвалено на засіданні ЦВК. На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 208 з поміткою "Уточнений" комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208.

Відповідний протокол Центральної виборчої комісії підписали всі присутні на засіданні члени комісії.

Дослівно: "Відтак, народним депутатом України обрано Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, освіта вища, директора ТОВ "Гільдія права", проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійного, суб’єкт висування – політична партія "Слуга народу". За нього проголосувало 21 245 виборців, що становить майже 33 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні".

Що передувало: 9 листопада - останній день щодо встановлення Комісією результатів проміжних виборів народного депутата в ОВО № 208. Центральна виборча комісія повідомила, що не може оприлюднити результати проміжних виборів нардепа 25 жовтня на окрузі №208, оскільки чекає рішення щодо виборчого процесу від Шостого апеляційного адмінсуду.

Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду. Його головним опонентом був Ляшко.

Передісторія: