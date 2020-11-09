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ЦВК офіційно оголосила перемогу Гунька над Ляшком

Понеділок, 9 листопада 2020, 18:39
ЦВК офіційно оголосила перемогу Гунька над Ляшком
Суспільне: Чернігів

Народним депутатом України на довиборах у 208 окрузі 25 жовтня на Чернігівщині обрано Анатолія Гунька.

Джерело: ЦВК

Деталі: Рішення про щодо Гунька ухвалено на засіданні ЦВК. На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 208 з поміткою "Уточнений" комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня  2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208.

Відповідний протокол Центральної виборчої комісії підписали всі присутні на засіданні члени комісії.

Дослівно: "Відтак, народним депутатом України обрано Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, освіта вища, директора ТОВ "Гільдія права", проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійного, суб’єкт висування – політична партія "Слуга народу". За нього проголосувало 21 245 виборців, що становить майже 33 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні".

Що передувало: 9 листопада - останній день щодо встановлення Комісією результатів проміжних виборів народного депутата в ОВО № 208. Центральна виборча комісія повідомила, що не може оприлюднити результати проміжних виборів нардепа 25 жовтня на окрузі №208, оскільки чекає рішення щодо виборчого процесу від Шостого апеляційного адмінсуду.

Передісторія

  • У Бахмачі Чернігівської області паралельно з місцевими виборами пройшли довибори до Верховної Ради через смерть народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли застреленим у Києві в травні. 
  • Лідер Радикальної партії Олег Ляшко одразу після закриття дільниць заявив про свою перемогу на 208-му окрузі.
  • Пізніше, після офіційних підрахунків голосів він записав відеозвернення, де сказав, що його перемогу на довиборах у 208 окрузі на Чернігівщині "вкрала влада за допомогою підкупу та фальсифікацій".

Українська правда
Теми: вибориЧернігівська областьВерховна РадаЦВК
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