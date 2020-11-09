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Вибори на 208 окрузі: ЦВК не може оголосити результати через суд

Понеділок, 9 листопада 2020, 16:23
Вибори на 208 окрузі: ЦВК не може оголосити результати через суд

Центральна виборча комісія не може оприлюднити результати проміжних виборів нардепа 25 жовтня на окрузі №208, оскільки чекає рішення щодо виборчого процесу від Шостого апеляційного адмінсуду.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "9 листопада останній день щодо встановлення Комісією результатів проміжних виборів народного депутата в ОВО № 208.

Разом з тим засідання Комісії щодо встановлення зазначених результатів відбудеться відразу після надходження до ЦВК інформації стосовно результатів розгляду Шостим апеляційним адміністративним судом справи щодо виборчого процесу на цих виборах".

Деталі: Згідно з даними реєстру, позивач кандидат у нардепи лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Нагадаємо: Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду. Його головним опонентом був Ляшко.

Передісторія

  • У Бахмачі Чернігівської області паралельно з місцевими виборами пройшли довибори до Верховної Ради через смерть народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли застреленим у Києві в травні. 
  • Ляшко одразу після виборів 25 жовтня заявив про свою перемогу на 208-му окрузі.
  • 3 жовтня поліція повідомляла, що на 208 окрузі в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для скупки голосів на користь одного з кандидатів.

Українська правда

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Теми: вибориВерховна РадаЦВКЛяшко Олег
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