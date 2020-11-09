Вибори на 208 окрузі: ЦВК не може оголосити результати через суд

Центральна виборча комісія не може оприлюднити результати проміжних виборів нардепа 25 жовтня на окрузі №208, оскільки чекає рішення щодо виборчого процесу від Шостого апеляційного адмінсуду.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "9 листопада останній день щодо встановлення Комісією результатів проміжних виборів народного депутата в ОВО № 208.

Разом з тим засідання Комісії щодо встановлення зазначених результатів відбудеться відразу після надходження до ЦВК інформації стосовно результатів розгляду Шостим апеляційним адміністративним судом справи щодо виборчого процесу на цих виборах".

Деталі: Згідно з даними реєстру, позивач кандидат у нардепи лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Нагадаємо: Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду. Його головним опонентом був Ляшко.

Передісторія: