Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса
Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови.
Джерело: сайт поліції Харківської області
Деталі: Зазначається, що із відповідною заявою до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок та його місцезнаходження невідоме.
Дослівно поліція: "9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України.
Наразі інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події".
UPD: Після виходу новини повідомлення було видалене з сайту поліції. "Українська правда" намагається дізнатись причину цього.
Передісторія:
- Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
- Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
- 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
- У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса, які час від часу з'являються в інформпросторі.