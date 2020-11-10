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Поліція відкрила... і закрила справу про зникнення Кернеса

Вівторок, 10 листопада 2020, 01:10
Поліція відкрила... і закрила справу про зникнення Кернеса

Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови.

Джерело: сайт поліції Харківської області

Деталі: Зазначається, що із відповідною заявою до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок та його місцезнаходження невідоме.

Дослівно поліція: "9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України.

Наразі інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події".

UPD: Після виходу новини повідомлення було видалене з сайту поліції.

У МВС "Українській правді" уточнили, що новину було "знято з сайту як некоректну і неактуальну".

Пряма мова заступника директора комунікацій МВС зі ЗМІ Ярослава Тракала: "Поліція внесла відомості в ЄРДР за зверненням громадянина, як того вимагає чинний КПК. І закрила його - за відсутністю складу злочину. Місцезнаходження пана Кернеса відоме".

 

Передісторія:

  • Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
  • 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
  • У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса, які час від часу з'являються в інформпросторі.

Українська правда

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Теми: КернесполіціяХарків
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