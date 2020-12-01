Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Понад півсотні країн закликали РФ розслідувати отруєння Навального

Вівторок, 1 грудня 2020, 03:35

Під час конференції Організації із заборони хімічної зброї 56 країн-учасниць засудили отруєння "Новічком" російського опозиціонера Олексія Навального та закликають до його розслідування.

Джерело: заява 56 країн, представлена на конференції організації

Деталі: До заяви долучились, зокрема, Велика Британія, всі країни Європейського Союзу, США, Канада та інші держави. Україна також входить до цього переліку. 

У документі держави висловили "стурбованість" щодо використання нервово-паралітичної речовини "Новічок", згадавши отруєння ним агента Сергія Скрипаля та його доньки. 

Країни також підтримали те, що використання таких речовин не може бути виправдано у будь-якому випадку. Водночас, Росію закликали оперативно розслідувати отруєння Навального. 

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".

Українська правда
Теми: Навальний


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
Навальний
Отруєння Навального: сліди "Новічка" знайшли не лише на пляшці з водою
Суд в РФ відмовився розглядати позов Навального до Пєскова
Комітет Європарламенту проведе дебати за участю Навального
Останні новини
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
16:42
Справа Суркісів: Приватбанк подав скаргу на дії судді Вовка на 1100 сторінках
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!