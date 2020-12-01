Понад півсотні країн закликали РФ розслідувати отруєння Навального
Під час конференції Організації із заборони хімічної зброї 56 країн-учасниць засудили отруєння "Новічком" російського опозиціонера Олексія Навального та закликають до його розслідування.
Джерело: заява 56 країн, представлена на конференції організації
Деталі: До заяви долучились, зокрема, Велика Британія, всі країни Європейського Союзу, США, Канада та інші держави. Україна також входить до цього переліку.
У документі держави висловили "стурбованість" щодо використання нервово-паралітичної речовини "Новічок", згадавши отруєння ним агента Сергія Скрипаля та його доньки.
Країни також підтримали те, що використання таких речовин не може бути виправдано у будь-якому випадку. Водночас, Росію закликали оперативно розслідувати отруєння Навального.
Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".