Понад півсотні країн закликали РФ розслідувати отруєння Навального

Під час конференції Організації із заборони хімічної зброї 56 країн-учасниць засудили отруєння "Новічком" російського опозиціонера Олексія Навального та закликають до його розслідування.

Джерело: заява 56 країн, представлена на конференції організації

Деталі: До заяви долучились, зокрема, Велика Британія, всі країни Європейського Союзу, США, Канада та інші держави. Україна також входить до цього переліку.

У документі держави висловили "стурбованість" щодо використання нервово-паралітичної речовини "Новічок", згадавши отруєння ним агента Сергія Скрипаля та його доньки.

Країни також підтримали те, що використання таких речовин не може бути виправдано у будь-якому випадку. Водночас, Росію закликали оперативно розслідувати отруєння Навального.

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