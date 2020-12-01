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Понад півсотні країн закликали РФ розслідувати отруєння Навального

Вівторок, 1 грудня 2020, 02:35
Понад півсотні країн закликали РФ розслідувати отруєння Навального

Під час конференції Організації із заборони хімічної зброї 56 країн-учасниць засудили отруєння "Новічком" російського опозиціонера Олексія Навального та закликають до його розслідування.

Джерело: заява 56 країн, представлена на конференції організації

Деталі: До заяви долучились, зокрема, Велика Британія, всі країни Європейського Союзу, США, Канада та інші держави. Україна також входить до цього переліку. 

У документі держави висловили "стурбованість" щодо використання нервово-паралітичної речовини "Новічок", згадавши отруєння ним агента Сергія Скрипаля та його доньки. 

Країни також підтримали те, що використання таких речовин не може бути виправдано у будь-якому випадку. Водночас, Росію закликали оперативно розслідувати отруєння Навального. 

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".

Українська правда

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Теми: Навальний
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