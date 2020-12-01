Мільйонний хабар керівникам НАБУ та САП: розслідування справи завершили
Завершене розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.
Джерело: пресслужба НАБУ
Деталі: Трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням справи до суду. Серед них:
- перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві;
- один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів;
- екскерівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології;
Розслідування стосовно організатора злочину Злочевського виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.
Довідково: Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings) Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.
Передісторія:
- 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
- У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.
- За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
- Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.
Читайте також: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа