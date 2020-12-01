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Мільйонний хабар керівникам НАБУ та САП: розслідування справи завершили

Вівторок, 1 грудня 2020, 19:37
Мільйонний хабар керівникам НАБУ та САП: розслідування справи завершили

Завершене розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням справи до суду. Серед них:

  • перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві;
  • один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів;
  • екскерівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології;

Розслідування стосовно організатора злочину Злочевського виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.

Довідково: Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings) Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

Передісторія:

  • 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
  • У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.
  • За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
  • Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України. 

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Українська правда

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Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураЗлочевськийхабар
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