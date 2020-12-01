Мільйонний хабар керівникам НАБУ та САП: розслідування справи завершили

Завершене розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням справи до суду. Серед них:

перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві;

один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів;

екскерівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології;

Розслідування стосовно організатора злочину Злочевського виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.

Довідково: Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings) Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

Передісторія:

12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.

У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.

За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.

Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.

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