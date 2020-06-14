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Компанія Злочевського відхрещується від звинувачень у хабарі в $6 млн

Неділя, 14 червня 2020, 06:20

Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є ексміністр екології Микола Злочевський, заявляє, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України. 

Джерело: заява компанії Burisma

Дослівно: "Офіційна позиція компанії наступна: Ні президент Burisma Group Микола Злочевський, ні інші співробітники компанії не мають ніякого відношення до озвучених подій".

Деталі: Зазначається, що сам Злочевський ні до кого не звертався з проханням "неправомірних дій" та ніяк цьому не сприяв. Окрім того, у нього не було ніяких очікувань щодо подарунку до дня народження. 

Будь-яку згадку Burisma Group та її власника компанія розцінює як провокацію. 

Передісторія:

  • 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
  • Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.
  • У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.
  • За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.

Українська правда
Теми: хабарНАБУАнтикорупційна прокуратураЗлочевський


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