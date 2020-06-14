Компанія Злочевського відхрещується від звинувачень у хабарі в $6 млн
Неділя, 14 червня 2020, 06:20
Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є ексміністр екології Микола Злочевський, заявляє, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.
Джерело: заява компанії Burisma
Дослівно: "Офіційна позиція компанії наступна: Ні президент Burisma Group Микола Злочевський, ні інші співробітники компанії не мають ніякого відношення до озвучених подій".
Деталі: Зазначається, що сам Злочевський ні до кого не звертався з проханням "неправомірних дій" та ніяк цьому не сприяв. Окрім того, у нього не було ніяких очікувань щодо подарунку до дня народження.
Будь-яку згадку Burisma Group та її власника компанія розцінює як провокацію.
Передісторія:
- 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
- Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.
- У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.
- За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
Українська правда