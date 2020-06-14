Компанія Злочевського відхрещується від звинувачень у хабарі в $6 млн

Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є ексміністр екології Микола Злочевський, заявляє, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.

Джерело: заява компанії Burisma

Дослівно: "Офіційна позиція компанії наступна: Ні президент Burisma Group Микола Злочевський, ні інші співробітники компанії не мають ніякого відношення до озвучених подій".

Деталі: Зазначається, що сам Злочевський ні до кого не звертався з проханням "неправомірних дій" та ніяк цьому не сприяв. Окрім того, у нього не було ніяких очікувань щодо подарунку до дня народження.

Будь-яку згадку Burisma Group та її власника компанія розцінює як провокацію.

Передісторія: