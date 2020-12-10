За час перемир’я на Донбасі загинули 4 бійців – Україна в ОБСЄ

З 27 липня по 29 листопада на Донбасі російські найманці вбили чотирьох українських військових, поранили 15 бійців та здійснили 309 обстрілів.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Відповідні дані озвучив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

"Незважаючи на відчутний прогрес в імплементації домовленості про додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню, погодженого на засіданні ТКГ 22 липня 2020 року, Російська Федерація продовжує збройні провокації, у тому числі шляхом відкриття прицільного вогню. Загалом за період з 27 липня по 29 листопада 2020 року позиції Збройних Сил України поблизу 43 житлових районів Донецької та Луганської областей були обстріляні 309 разів", – заявив українських представник.

Зазначається, що в 11 випадках збройні формування РФ відкривали вогонь із забороненого "Мінськом" озброєння. Також окупанти 36 використали заборонені БПЛА, зокрема для скидання гранат на українські позиції.

Окрім того, за чей час нарахували 20 випадків інженерного укріплення позицій з боку російської сторони. Останнє також заборонено мирними домовленостями.

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