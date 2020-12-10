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За время перемирия на Донбассе погибли 4 бойца – Украина в ОБСЕ

Четверг, 10 декабря 2020, 02:19
За время перемирия на Донбассе погибли 4 бойца – Украина в ОБСЕ

С 27 июля по 29 ноября на Донбассе российские наемники убили четырех украинских военных, ранили 15 бойцов и осуществили 309 обстрелов.

Источник: "Укринформ"

Детали: Соответствующие данные озвучил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

"Несмотря на ощутимый прогресс в имплементации соглашения о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, согласованного на заседании ТКГ 22 июля 2020, Российская Федерация продолжает вооруженные провокации, в том числе путем открытия прицельного огня. Всего за период с 27 июля по 29 ноября 2020 года позиции Вооруженных Сил Украины вблизи 43 жилых районов Донецкой и Луганской областей были обстреляны 309 раз", – заявил украинских представитель.

Отмечается, что в 11 случаях вооруженные формирования РФ открывали огонь из запрещенного "Минском" вооружения. Также оккупанты 36 использовали запрещенные БПЛА, в частности для сброса гранат на украинские позиции.

Кроме того, за это время насчитали 20 случаев инженерного укрепления позиций с российской стороны. Последнее также запрещено мирными договоренностями.

Напомним: 

Темы: ДонбассООС
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