Зеленський: Україна готова до нового етапу розведення військ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок.

Джерело: Зеленський з нагоди річниці проведення саміту "Нормандської четвірки" у Парижі

Пряма мова Зеленського: "Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей.

Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

Деталі: Зеленський впевнений, що Україна здатна виграти битву за емоції мешканців ОРДЛО. За його словами, влада робить речі, які "демонструють мешканцям окупованих територій, що Україна – це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури".

Нагадаємо: Зеленський у річницю зустрічі "нормандської четвірки" розмістив у Twitter фото з написом, що Україна зможе відновити мир на своїй території.

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