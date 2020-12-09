Зеленський: Україна готова до нового етапу розведення військ
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок.
Джерело: Зеленський з нагоди річниці проведення саміту "Нормандської четвірки" у Парижі
Пряма мова Зеленського: "Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей.
Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.
Деталі: Зеленський впевнений, що Україна здатна виграти битву за емоції мешканців ОРДЛО. За його словами, влада робить речі, які "демонструють мешканцям окупованих територій, що Україна – це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури".
Нагадаємо: Зеленський у річницю зустрічі "нормандської четвірки" розмістив у Twitter фото з написом, що Україна зможе відновити мир на своїй території.
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Передісторія:
- 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та Росія).
- Під час зустрічі президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила за підсумками саміту "нормандської четвірки" у Парижі, що Мінські домовленості "не закам’янілий документ", і привітала пропозиції президента Володимира Зеленського змінити його.