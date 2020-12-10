У США відкрили справу проти сина Байдена через податкові злочини
Четвер, 10 грудня 2020, 03:10
Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини.
Джерело: BBC
Деталі: За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер.
Водночас, Байден-молодший сподівається на об’єктивне розслідування та буде доводити, що справно платив податки та вів свої справи законно.
Переможець президентських виборів Джо Байден вже заявив, що пишається своїм сином, а ця справа лише додасть йому сил.
Нагадаємо:
- Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
- Донька президента США Іванка Трамп дала свідчення прокурорам Вашингтона у справі про розтрату грошей з фондів для інавгурації чинного глави Білого дому у 2017 році.
Українська правда