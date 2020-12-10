У США відкрили справу проти сина Байдена через податкові злочини

Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини.

Джерело: BBC

Деталі: За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер.

Водночас, Байден-молодший сподівається на об’єктивне розслідування та буде доводити, що справно платив податки та вів свої справи законно.

Переможець президентських виборів Джо Байден вже заявив, що пишається своїм сином, а ця справа лише додасть йому сил.

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