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У США відкрили справу проти сина Байдена через податкові злочини

Четвер, 10 грудня 2020, 03:10

Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини.

Джерело: BBC

Деталі: За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер. 

Водночас, Байден-молодший сподівається на об’єктивне розслідування та буде доводити, що справно платив податки та вів свої справи законно. 

Переможець президентських виборів Джо Байден вже заявив, що пишається своїм сином, а ця справа лише додасть йому сил. 

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Донька президента США Іванка Трамп дала свідчення прокурорам Вашингтона у справі про розтрату грошей з фондів для інавгурації чинного глави Білого дому у 2017 році.

Українська правда

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Теми: СШАБайден
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