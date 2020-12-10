В США открыли дело против сына Байдена из-за налоговых преступлений

Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием из-за якобы налоговых преступлений.

Источник: BBC

Детали: По его словам, о деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

В то же время, Байден-младший надеется на объективное расследование и будет доказывать, что исправно платил налоги и вел свои дела законно.

Победитель президентских выборов Джо Байден уже заявил, что гордится своим сыном, а это дело только придаст ему сил.

Напомним: