В США открыли дело против сына Байдена из-за налоговых преступлений
Четверг, 10 декабря 2020, 03:10
Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием из-за якобы налоговых преступлений.
Источник: BBC
Детали: По его словам, о деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.
В то же время, Байден-младший надеется на объективное расследование и будет доказывать, что исправно платил налоги и вел свои дела законно.
Победитель президентских выборов Джо Байден уже заявил, что гордится своим сыном, а это дело только придаст ему сил.
Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
- Дочь президента США Иванка Трамп дала показания прокурорам Вашингтона по делу о растрате денег из фондов для инаугурации действующего главы Белого дома в 2017 году.
Украинская правда