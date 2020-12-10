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В США открыли дело против сына Байдена из-за налоговых преступлений

Четверг, 10 декабря 2020, 04:10

Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием из-за якобы налоговых преступлений.

Источник: BBC

Детали: По его словам, о деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

В то же время, Байден-младший надеется на объективное расследование и будет доказывать, что исправно платил налоги и вел свои дела законно.

Победитель президентских выборов Джо Байден уже заявил, что гордится своим сыном, а это дело только придаст ему сил.

Напомним: 

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
  • Дочь президента США Иванка Трамп дала показания прокурорам Вашингтона по делу о растрате денег из фондов для инаугурации действующего главы Белого дома в 2017 году.

Украинская правда
Темы: СШАБайден


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