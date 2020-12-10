В этом году в мире убили 42 журналистов, больше всего – в Мексике и Пакистане

В 2020 году в мире были убиты 42 журналиста, 235 работников медиа сейчас находятся в тюрьме.

Источник: доклад Международной федерации журналистов, опубликованній в Международный день прав человека 10 декабря, "Радио Свобода"

Детали: Всего с 1990 года в мире было убито 2658 журналистов. Из этого числа 50% журналистов погибли в десятке самых опасных стран, пострадавших от войн, преступности и коррупции, а также "катастрофических нарушений закона": Ирак (339 убитых), Мексика (175), Филиппины (159), Пакистан (138), Индия (116), Россия (110), Алжир (106), Сирия (96), Сомали (93), Афганистан (93).

2658 журналистов были убиты с 1990-го по 2020-й годы

В 2020-м по количеству убийств представителей прессы лидирует Мексика (четвертый раз за последние пять лет), там были убиты 13 журналистов. Далее идет Пакистан (5), Афганистан, Индия, Ирак и Нигерия (по 3), Филлипины, Сомали и Сирия (по 2). По одному журналисту было убито в Камеруне, Гондурасе, Парагвае, России, Швеции и Йемене.

К странам с наибольшим количеством журналистов в тюрьмах относятся Турция (67), Египет (21), Китай (23), Эритрея (16), Саудовская Аравия (14), Беларусь (11), Йемен и Камбоджа (9), Камерун (6), Марокко и Мьянма (5).

42 журналиста были убиты в мире в 2020 году

Об Украине в докладе не упоминается.

Впрочем, по данным Национального союза журналистов Украины, только за три осенних месяца 2020 года произошло 25 случаев физической агрессии в отношении украинских журналистов. Всего с начала 2020 года зафиксировано 74 таких инцидентов, говорится в мониторинге "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

"Институт массовой информации" лишь в ноябре насчитал 19 нарушений свободы слова, из них 10 касались физической агрессии в отношении журналистов. С начала года ИМИ зафиксировал в целом 205 случаев нарушения свободы слова, из них 155 – это физическая агрессия против журналистов.

В апреле 2020 года Украина на 6 пунктов улучшила свой рейтинг и впервые вошла в сотню стран по уровню свободы прессы по версии международной правозащитной организации "Репортеры без границ".