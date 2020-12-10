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Спроба підкупу голови Фонду держмайна: підозрюваного арештували з заставою

Четвер, 10 грудня 2020, 12:56
Спроба підкупу голови Фонду держмайна: підозрюваного арештували з заставою
Фото НАБУ

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з можливістю внесення 2,8 млн гривень застави підозрюваного у спробі підкупу голови Фонду державного майна.

Джерело: пресслужба ВАКС у Facebook

Дослівно: "9 грудня слідча суддя ВАКС задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 823 611 гривень".

Деталі: Підозрюваного арештували до 5 лютого 2021 року включно.

Що було раніше: 8 грудня правоохоронці затримали експосадовця АТ "Миколаївобленерго", який пропонував голові Фонду держмайна 100 тисяч доларів за призначення керівником підприємства. В Національному антикорупційному бюро зазначили, що це вже третя зафіксована спроба підкупу голови ФДМУ.

Передісторія:

  • У січні 2020 року за заявою голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували йому 5 мільйонів доларів хабара.
  • У липні 2020 року інший зловмисник пропонував хабар в розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств і комерційною фірмою.

Українська правда
Теми: Антикорупційний судФонд держмайнахабарарешт
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