Спроба підкупу голови Фонду держмайна: підозрюваного арештували з заставою

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з можливістю внесення 2,8 млн гривень застави підозрюваного у спробі підкупу голови Фонду державного майна.

Джерело: пресслужба ВАКС у Facebook

Дослівно: "9 грудня слідча суддя ВАКС задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 823 611 гривень".

Деталі: Підозрюваного арештували до 5 лютого 2021 року включно.

Що було раніше: 8 грудня правоохоронці затримали експосадовця АТ "Миколаївобленерго", який пропонував голові Фонду держмайна 100 тисяч доларів за призначення керівником підприємства. В Національному антикорупційному бюро зазначили, що це вже третя зафіксована спроба підкупу голови ФДМУ.

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