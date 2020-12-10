Попытка подкупа главы Фонда госимущества: подозреваемого арестовали с залогом
Высший антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью внесения 2,8 миллиона гривен залога подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда государственного имущества.
Источник: пресс-служба ВАКС в Facebook
Дословно: "9 декабря следственная судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 823 611 гривен".
Детали: Подозреваемого арестовали до 5 февраля 2021 года включительно.
Что было раньше: 8 декабря правоохранители задержали экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго", который предлагал главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов за назначение руководителем предприятия. В Национальном антикоррупционном бюро отметили, что это уже третья зафиксирована попытка подкупа главы ФГИУ.
Предыстория:
- В январе 2020 года по заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.
- В июле 2020 года другой злоумышленник предлагал взятку в размере 800 000 долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продолжение действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.