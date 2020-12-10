Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Попытка подкупа главы Фонда госимущества: подозреваемого арестовали с залогом

Четверг, 10 декабря 2020, 13:56
Фото НАБУ

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью внесения 2,8 миллиона гривен залога подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда государственного имущества.

Источник: пресс-служба ВАКС в Facebook

Дословно: "9 декабря следственная судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 823 611 гривен".

Детали: Подозреваемого арестовали до 5 февраля 2021 года включительно.

Что было раньше: 8 декабря правоохранители задержали экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго", который предлагал главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов за назначение руководителем предприятия. В Национальном антикоррупционном бюро отметили, что это уже третья зафиксирована попытка подкупа главы ФГИУ.

Предыстория:

  • В январе 2020 года по заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.
  • В июле 2020 года другой злоумышленник предлагал взятку в размере 800 000 долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продолжение действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судФонд госимуществавзяткаарест


powered by lun.ua
Главное сегодня

Попытка подкупа главы Фонда госимущества: подозреваемого арестовали с залогом

Укрзализныця планирует увеличить цены на билеты в следующем году

Оккупанты Крыма дали владельцу канала ATR 19 лет колонии

С COVID госпитализировали рекордное количество украинцев, новых случаев – 13 371

Обновлено от 12:30 ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке, но все необходимые данные получены

Пандемия: Украина входит в топ-10 стран по числу новых больных за сутки

Все новости...
Антикоррупционный суд
ВАКС отказался менять меру пресечения Гладковскому 
Антикорсуд отменил постановление о приостановке расследования по Арбузову
Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест
Последние новости
15:12
СБУ проводит обыски у экс-главы Одесского облсовета
15:08
НБУ сохранил ставку на уровне 6% годовых
15:02
фото, видеоПолиция назвала вероятную причину аварии самолета на Тернопольщине
14:56
В России могут создать свой аналог ЕСПЧ
14:51
В трех областях ограничили движение крупного транспорта из-за гололеда
14:46
Украинцы могут заказать новогоднее поздравление, которое покажут на колокольне Софии Киевской
14:36
Все платформы Facebook подверглись глобальным перебоям в работе
14:32
19 лет колонии от оккупантов: Владелец ATR обратится в ЕСПЧ
14:29
Еврокомиссия предложила пути предотвращения "хаоса" в случае жесткого Brexit
14:15
Hyundai купил производителя роботов Boston Dynamics за почти $1 миллиард – СМИ
Все новости...