Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

19 років колонії від окупантів: Власник ATR звернеться до ЄСПЛ

Четвер, 10 грудня 2020, 14:32
Фото ua.krymr.com

Власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов має намір оскаржити в Європейському суді з прав людини рішення так званого Верховного суду Криму, який засудив його заочно до 19 років колонії.

Джерело: коментар Іслямова "Крим.Реалії"

Пряма мова: "Вирок коментувати сенсу жодного немає. Тому що все це буде потім подано до ЄСПЛ. Це один з елементів каменів на їхні голови в майбутньому. Це все має такий відкладений ефект".

Деталі: Іслямов додав, що "Путін не протримається ті 19 років", які окупанти дали йому в суді.

Що було раніше: 10 грудня так званий Верховний суд Криму заочно засудив Іслямова до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Читайте також: Ленур Іслямов: Якщо так ми будемо повертати Крим, то завтра і Львів втратимо

Передісторія:

  • Кримінальну справу проти Ленура Іслямова окупанти відкрили в жовтні 2015 року та оголосили його у федеральний розшук.
  • Бізнесмена звинувачують в організації незаконного збройного формування, здійснення диверсійних дій, а також у шести епізодах публічних закликів до порушення територіальної цілісності Росії.
  • У травні 2020 року окупанти Криму пред'явили Іслямову звинувачення.
  • Російські суди в окупованому Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в причетності до "добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана", засновником якого вважається Іслямов. 
  • Крім того, винесено два заочних вироки кримчанам за те, що вони нібито також є членами батальйону.

Теми: Кримокупаціясудправа людини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
Крим
Крадіжка кримського піску: у судді, який зняв арешт із судна, забрали доплати
Окупанти Криму дали власнику каналу ATR 19 років колонії
За заклики віддати Крим Україні тепер росіянам світять штрафи і тюрма
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...