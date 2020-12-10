19 років колонії від окупантів: Власник ATR звернеться до ЄСПЛ

Власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов має намір оскаржити в Європейському суді з прав людини рішення так званого Верховного суду Криму, який засудив його заочно до 19 років колонії.

Джерело: коментар Іслямова "Крим.Реалії"

Пряма мова: "Вирок коментувати сенсу жодного немає. Тому що все це буде потім подано до ЄСПЛ. Це один з елементів каменів на їхні голови в майбутньому. Це все має такий відкладений ефект".

Деталі: Іслямов додав, що "Путін не протримається ті 19 років", які окупанти дали йому в суді.

Що було раніше: 10 грудня так званий Верховний суд Криму заочно засудив Іслямова до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

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