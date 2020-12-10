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19 лет колонии от оккупантов: Владелец ATR обратится в ЕСПЧ

Четверг, 10 декабря 2020, 14:32
Фото ua.krymr.com

Владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека решение так называемого Верховного суда Крыма, который приговорил его заочно к 19 годам колонии.

Источник: комментарий Ислямова "Крым. Реалии"

Прямая речь: "Приговор комментировать смысла ни нет. Потому что все это будет потом подано в ЕСПЧ. Это один из элементов камней на их головы в будущем. Это все имеет такой отложенный эффект".

Детали: Ислямов добавил, что "Путин не продержится те 19 лет", которые оккупанты дали ему в суде.

Что было раньше: 10 декабря так называемый Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Предыстория:

  • Уголовное дело против Ленура Ислямова оккупанты открыли в октябре 2015 года и объявили его в федеральный розыск.
  • Бизнесмена обвиняют в организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий, а также в шести эпизодах публичных призывов к нарушению территориальной целостности России.
  • В мае 2020 оккупанты Крыма предъявили Ислямову обвинение.
  • Российские суды в оккупированном Крыму вынесли три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в причастности к "Добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана", основателем которого считается Ленур Ислямов.
  • Кроме того, вынесено два заочных приговора крымчанам за то, что они якобы также члены батальона.

Темы: Крымоккупациясудправа человека


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