19 лет колонии от оккупантов: Владелец ATR обратится в ЕСПЧ

Владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека решение так называемого Верховного суда Крыма, который приговорил его заочно к 19 годам колонии.

Источник: комментарий Ислямова "Крым. Реалии"

Прямая речь: "Приговор комментировать смысла ни нет. Потому что все это будет потом подано в ЕСПЧ. Это один из элементов камней на их головы в будущем. Это все имеет такой отложенный эффект".

Детали: Ислямов добавил, что "Путин не продержится те 19 лет", которые оккупанты дали ему в суде.

Что было раньше: 10 декабря так называемый Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте также: Ленур Ислямов: Если так мы будем возвращать Крым, то завтра и Львов потеряем

Предыстория: