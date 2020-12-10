Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поліція назвала ймовірну причину аварії літака на Тернопільщині

Четвер, 10 грудня 2020, 15:02

Одномоторний пасажирський літак "АН-2", який впав у полі на Тернопільщині, міг зазнати аварії, бо пілот не розрахував нерівності та глибокий рів на місці приземлення.

Джерело: пресслужба поліції Тернопільської області

Деталі: Попередньо, пілот намагався посадити літак між двома полями, але не розрахував на нерівності та глибокий рів. 

Ймовірно він при зниженні зачепив крилом землю, тому літак почало кидати об землю.

На момент аварії в салоні пасажирів не було, а тіло пілота правоохоронці виявили за десять метрів від розбитого літака.

 

Наразі оперативники встановлюють як і чому тіло там опинилося: чи вилетіло в результаті удару, чи витягнули люди, намагаючись реанімувати чоловіка.

Пілот - житель Миколаївської області, 1980 року народження.

Даний факт внесли в ЄРДР за ст. 281 ч. 3 ККУ - порушення правил повітряних польотів, якщо вони спричинили загибель людей, або інші тяжкі наслідки.

 
 
 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Тернопільська областьавіааваріяполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
Тернопільська область
На Тернопільщині впав літак, одна людина загинула
Звільненому зі скандалом прокурору, що обіцяв усіх "#бати", дали високу посаду
Відмовили у пенсії: чоловік підпалив себе у центрі зайнятості на Тернопільщині
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...