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Поліція назвала ймовірну причину аварії літака на Тернопільщині

Четвер, 10 грудня 2020, 14:02

Одномоторний пасажирський літак "АН-2", який впав у полі на Тернопільщині, міг зазнати аварії, бо пілот не розрахував нерівності та глибокий рів на місці приземлення.

Джерело: пресслужба поліції Тернопільської області

Деталі: Попередньо, пілот намагався посадити літак між двома полями, але не розрахував на нерівності та глибокий рів. 

Ймовірно він при зниженні зачепив крилом землю, тому літак почало кидати об землю.

На момент аварії в салоні пасажирів не було, а тіло пілота правоохоронці виявили за десять метрів від розбитого літака.

 

Наразі оперативники встановлюють як і чому тіло там опинилося: чи вилетіло в результаті удару, чи витягнули люди, намагаючись реанімувати чоловіка.

Пілот - житель Миколаївської області, 1980 року народження.

Даний факт внесли в ЄРДР за ст. 281 ч. 3 ККУ - порушення правил повітряних польотів, якщо вони спричинили загибель людей, або інші тяжкі наслідки.

 
 
 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Тернопільська областьавіааваріяполіція
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