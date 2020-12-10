Полиция назвала вероятную причину аварии самолета на Тернопольщине

Одномоторный пассажирский самолет "АН-2", который упал в поле на Тернопольщине, мог потерпеть аварию, потому что пилот не рассчитал неровности и глубокий ров на месте приземления.

Источник: пресс-служба полиции Тернопольской области

Детали: Предварительно, пилот пытался посадить самолет между двумя полями, но не рассчитал неровности и глубокий ров.

Вероятно он при снижении зацепил крылом землю, поэтому самолет начало бросать о землю.

На момент аварии в салоне пассажиров не было, а тело пилота правоохранители обнаружили в десяти метрах от разбитого самолета.

Сейчас оперативники устанавливают как и почему тело там оказалось: вылетело ли в результате удара, или вытащили люди, пытаясь реанимировать мужчину.

Пилот - житель Николаевской области, 1980 года рождения.

Данный факт внесли в ЕРДР по ст. 281 ч. 3 УК - нарушение правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия.

Напомним: