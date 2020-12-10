У справі Шеремета дозволили переслухати торішній суд, де захист побачив брехню

Суд у справі вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив запобіжні заходи всім трьом обвинуваченим.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва

Деталі: Андрія Антоненка залишили під вартою, Юлію Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, Яну Дугарь – під заставою.

Прокурор наполягав, що існують ризики їхнього переховування, тиску на свідків.

Самі обвинувачені та їхній захист виступали проти продовження обмежень, зокрема, кажучи, що ризики, на які посилається прокурор, уже майже рік не змінюються.

Адвокати Антоненка також подали власне клопотання, попросивши змінити арешт чоловіка на особисте зобов'язання. Однак суд його не задовольнив.

Також захист обвинувачених просив надати їм доступ до низки матеріалів справи та документів, зокрема, британського експерта Айвана Бірча.

Більшість цих прохань суд відхилив. Водночас адвокату Андрія Антоненка дозволили скопіювати запис засідання від грудня 2019 року, коли був даний дозвіл на затримання підозрюваного.

Захист запевняє, що слідчий тоді казав про переховування Антоненка, чим ввів суд в оману.

Що було раніше: Суд вирішив проводити закрите засідання у справі Шеремета, обмеживши доступ осіб, які не є учасниками судового процесу, окрім журналістів.