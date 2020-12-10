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В деле Шеремета разрешили переслушать прошлогодний суд, где защита увидел ложь

Четверг, 10 декабря 2020, 20:20
В деле Шеремета разрешили переслушать прошлогодний суд, где защита увидел ложь

Суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продолжил меры пресечения всем трем обвиняемым.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева

Детали: Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко – под круглосуточным домашним арестом, Яну Дугарь – под залогом.

Прокурор настаивал, что существуют риски их укрытия от суда, давления на свидетелей.

Сами обвиняемые и их защита выступали против продления ограничений, в частности, говоря, что риски, на которые ссылается прокурор, уже почти год не меняются.

Адвокаты Антоненко также подали собственное ходатайство, попросив изменить арест мужчины на личное обязательство. Однако суд его не удовлетворил.

Также защита обвиняемых просила предоставить им доступ к ряду материалов дела и документам, в частности, британского эксперта Айвана Бирча.

Большинство этих просьб суд отклонил. В то же время, адвокату Андрея Антоненко позволили скопировать запись заседания от декабря 2019 года, когда было дано разрешение на задержание подозреваемого.

Защита утверждает, что следователь тогда говорил об укрытии Антоненко, чем ввел суд в заблуждение.

Что было раньше: Суд решил проводить закрытое заседание по делу Шеремета, ограничив доступ лиц, которые не являются участниками судебного процесса, кроме журналистов.

Соня Лукашова, УП
Темы: Дело Шеремета
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