Через бучу на засідання у справі Шеремета суд пустить лише ЗМІ

Шевченківський райсуд Києва 10 грудня о 14:00 проведе закрите засідання у справі за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Шевченківський районний суд Києва у Facebook

Деталі: Засідання суду транслюватимуть онлайн, на нього допустять журналістів.

У зв’язку з карантином суд обмежив доступ на судове засідання осіб, які не є учасниками судового процесу, окрім представників ЗМІ, що висвітлюють хід судового розгляду.

До того ж суд вирішив здійснювати кримінальне провадження "у закритому судовому засіданні у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні".

Дослівно: "На минулому засіданні 21 жовтня 2020 року під час оголошення ухвали суду присяжних особи, які виявили бажання бути поручителями, та інші невідомі особи, що знаходилися в залі судових засідань, почали голосно кричати, нецензурно та зневажливо висловлюватись на адресу суду присяжних, прокурора, поводити себе агресивно, порушувати порядок знаходження в суді тощо".

Цьому передувало: 21 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжні заходи усім трьом обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета: Андрій Антоненко залишився під вартою до 19 грудня, Юлію Кузьменко залишили під домашнім арештом та знову одягнули електронний браслет, а Яні Дугарь залишили заставу.

Нардепи, активісти, ветерани й волонтери готові були взяти на поруки Антоненка.

Після засідання біля будівлі суду сталися сутички.

Передісторія:

Журналіст "Української правди" та "Радіо Вести" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.

25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.

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