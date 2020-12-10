Через бучу на засідання у справі Шеремета суд пустить лише ЗМІ
Шевченківський райсуд Києва 10 грудня о 14:00 проведе закрите засідання у справі за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Джерело: Шевченківський районний суд Києва у Facebook
Деталі: Засідання суду транслюватимуть онлайн, на нього допустять журналістів.
У зв’язку з карантином суд обмежив доступ на судове засідання осіб, які не є учасниками судового процесу, окрім представників ЗМІ, що висвітлюють хід судового розгляду.
До того ж суд вирішив здійснювати кримінальне провадження "у закритому судовому засіданні у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні".
Дослівно: "На минулому засіданні 21 жовтня 2020 року під час оголошення ухвали суду присяжних особи, які виявили бажання бути поручителями, та інші невідомі особи, що знаходилися в залі судових засідань, почали голосно кричати, нецензурно та зневажливо висловлюватись на адресу суду присяжних, прокурора, поводити себе агресивно, порушувати порядок знаходження в суді тощо".
Цьому передувало: 21 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжні заходи усім трьом обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета: Андрій Антоненко залишився під вартою до 19 грудня, Юлію Кузьменко залишили під домашнім арештом та знову одягнули електронний браслет, а Яні Дугарь залишили заставу.
Нардепи, активісти, ветерани й волонтери готові були взяти на поруки Антоненка.
Після засідання біля будівлі суду сталися сутички.
Передісторія:
- Журналіст "Української правди" та "Радіо Вести" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.
- 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.
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