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Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком

П'ятниця, 11 грудня 2020, 01:15

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження телеканалу "Zik" та "112" за порушення постанов Верховної Ради та транслювання фільму із російським забороненим актором.

Джерело: повідомлення Нацради

Деталі: Телеканал "Zik" не розмістив інформацію про день пам’яті примусового виселення українців у 1944-1951 роках. Останнє зазначено постановою Верховної Ради. Відповідно Нацрада визнала порушення мовником зазначених нормативних вимог та оголосила попередження, вказавши на неприпустимість порушень чинного законодавства. 

"112" оголосили попередження через демонстрацію анімаційного фільму "Необыкновенное путешествие Серафимы" виробництва Росії за участі актора Олександра Михайлова. Його прізвище внесено до  Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Також анімаційний фільм не мав державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування. 

Окрім того, очікується перевірка телеканалу "НАШ", пов’язаного із екснардепом Євгеном Мураєвим. В його ефірі виступав представник ОРЛО Родіон Мірошник, який посягав на територіальну цілісність України та виправдовував дії незаконних військових формувань та сепаратисті. З проханням про перевірку цих висловлювань до Нацради звернулась, зокрема, і Служба безпеки України. 

Через порушення виборчого законодавства планується вкотре перевірити "112" та "NEWSONE", які демонстрували прихильність до окремих кандидатів у мери, поширювали передвиборну агітацію та агітацію у день голосування у період повторних виборів міських голів. 

Нагадаємо: 

  • Радник глави Офісу президента і спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович вважає, що близькі до Віктора Медведчука медіа працюють за законом, а оцінку наративам, які вони несуть у маси, має давати СБУ та Нацрада.
  • У червні 2019 року народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власником телеканалу ZIK.
  • У 2018 році батько нардепа Євгена Мураєва Володимир передав Козаку корпоративні права на телеканал NewsOne.
  • Козак - давній соратник Віктора Медведчука. У грудні 2018 року він також став кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".

Українська правда
Теми: медіаМедведчук


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