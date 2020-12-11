Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження телеканалу "Zik" та "112" за порушення постанов Верховної Ради та транслювання фільму із російським забороненим актором.

Джерело: повідомлення Нацради

Деталі: Телеканал "Zik" не розмістив інформацію про день пам’яті примусового виселення українців у 1944-1951 роках. Останнє зазначено постановою Верховної Ради. Відповідно Нацрада визнала порушення мовником зазначених нормативних вимог та оголосила попередження, вказавши на неприпустимість порушень чинного законодавства.

"112" оголосили попередження через демонстрацію анімаційного фільму "Необыкновенное путешествие Серафимы" виробництва Росії за участі актора Олександра Михайлова. Його прізвище внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Також анімаційний фільм не мав державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування.

Окрім того, очікується перевірка телеканалу "НАШ", пов’язаного із екснардепом Євгеном Мураєвим. В його ефірі виступав представник ОРЛО Родіон Мірошник, який посягав на територіальну цілісність України та виправдовував дії незаконних військових формувань та сепаратисті. З проханням про перевірку цих висловлювань до Нацради звернулась, зокрема, і Служба безпеки України.

Через порушення виборчого законодавства планується вкотре перевірити "112" та "NEWSONE", які демонстрували прихильність до окремих кандидатів у мери, поширювали передвиборну агітацію та агітацію у день голосування у період повторних виборів міських голів.

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