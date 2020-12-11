Нацсовет вынес предупреждение каналам, связанным с Медведчуком
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу "Zik" и "112" за нарушение постановлений Верховной Рады и трансляции фильма с российским запрещенным актером.
Источник: сообщения Нацсовета
Детали: Телеканал "Zik" не разместил информацию о дне памяти принудительного выселения Украинские в 1944-1951 годах. Последнее указано постановлением Верховной Рады. Соответственно Нацсовет признала нарушение заказчиком указанных нормативных требований и объявила предупреждение, указав на недопустимость нарушений действующего законодательства.
"112" объявили предупреждение из-за демонстрации анимационного фильма "Необыкновенное путешествие Серафимы" производства России при участии актера Александра Михайлова. Его фамилия внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Также анимационный фильм не имел государственного удостоверения на право распространения и демонстрации.
Кроме того, ожидается проверка телеканала "НАШ", связанного с экс-нардепом Евгением Мураевым. В его эфире выступал представитель ОРЛО Родион Мирошник, который посягал на территориальную целостность Украины и оправдывал действия незаконных военных формирований и сепаратистов. С просьбой о проверке этих высказываний в Нацсовет обратилась том числе и Служба безопасности Украины.
Из-за нарушения избирательного законодательства планируется еще раз проверить "112" и "NEWSONE", которые демонстрировали приверженность отдельным кандидатов в мэры, распространяли предвыборную агитацию и агитацию в день голосования в период повторных выборов городских глав.
Напомним:
- Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что близкие к Виктору Медведчука медиа работают по закону, а оценку нарратива, которые они несут в массы, должны давать СБУ и Нацсовет.
- В июне 2019 народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.
- В 2018 году отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал Козаку корпоративные права на телеканал NewsOne.
- Козак - давний соратник Виктора Медведчука. В декабре 2018 он также стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу "112 Украина".