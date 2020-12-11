Нацсовет вынес предупреждение каналам, связанным с Медведчуком

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу "Zik" и "112" за нарушение постановлений Верховной Рады и трансляции фильма с российским запрещенным актером.

Источник: сообщения Нацсовета

Детали: Телеканал "Zik" не разместил информацию о дне памяти принудительного выселения Украинские в 1944-1951 годах. Последнее указано постановлением Верховной Рады. Соответственно Нацсовет признала нарушение заказчиком указанных нормативных требований и объявила предупреждение, указав на недопустимость нарушений действующего законодательства.

"112" объявили предупреждение из-за демонстрации анимационного фильма "Необыкновенное путешествие Серафимы" производства России при участии актера Александра Михайлова. Его фамилия внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Также анимационный фильм не имел государственного удостоверения на право распространения и демонстрации.

Кроме того, ожидается проверка телеканала "НАШ", связанного с экс-нардепом Евгением Мураевым. В его эфире выступал представитель ОРЛО Родион Мирошник, который посягал на территориальную целостность Украины и оправдывал действия незаконных военных формирований и сепаратистов. С просьбой о проверке этих высказываний в Нацсовет обратилась том числе и Служба безопасности Украины.

Из-за нарушения избирательного законодательства планируется еще раз проверить "112" и "NEWSONE", которые демонстрировали приверженность отдельным кандидатов в мэры, распространяли предвыборную агитацию и агитацию в день голосования в период повторных выборов городских глав.

Напомним: