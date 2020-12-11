Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Радуцький: Україна може отримати вакцину від COVID-19 на початку березня

П'ятниця, 11 грудня 2020, 03:41

Вакцина від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX може бути в Україні вже з 1 березня. 

Джерело: голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі "Право на владу" 

Пряма мова: "За глобальною ініціативою COVAX ми маємо отримати вакцину приблизно 1 березня 2021 року".

Деталі: Радуцький нагадав, що відповідно до домовленостей із COVAX, Україна отримає 8 млн доз вакцини. Цією кількістю планується вакцинувати 4 млн осіб, бо препарат вводиться два рази. Пріоритнетними групами, які отримають вакцину, будуть медики, освітяни, військові, люди із супутніми хворобами. 

Голова комітету вважає, що Україні потрібно вакцинувати мінімум 17-18 млн громадян. Лише тоді можна говорити про переривання ланцюга передачі коронавірусу. 

Радуцький зазначив, що для придбання вакцини не в рамках COVAX потрібно, щоб нардепи внесли правки до проєкту бюджету. Це б дозволило знайти кошти для її придбання. 

"Максимально Україна буде забезпечувати цю вакцину безоплатно, не безкоштовно, немає безкоштовного у світі нічого. 4 млн українців вже мають можливість провакцинуватися безкоштовно. Ми чекаємо, зі слів COVAX, 4 млн доз із 1 березня", - сказав голова профільного комітету. 

За його словами, ДП "Медичні закупівлі", має провести перемовини із виробниками вакцин. 

Нагадаємо: 

  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.
  • 5 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX, другу частину заявки Україна подасть 14 грудня.

Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоРічниця затримань у справі Шеремета: під ОП влаштували "похорон правосуддя"

фотоАндріївська церква відкрилася після довгої реставрації

Вірменія заявила про відновлення наступу Азербайджану в Карабаху

МЗС України пригрозило РФ заходами реагування через розширення санкцій

Суцільна ковзанка, тисяча звернень у травмпункт – Кличко викликав на килим голів районів

Татаров подає до суду на Ситника

Усі новини...
вакцинація
Росіяни "вакцинували" 150 тисяч громадян власним препаратом від COVID-19
Moderna почала тестування COVID-вакцини на підлітках
Придбати вакцину і вакцинуватися можна буде за власний кошт – Шмигаль
Останні новини
20:31
Українські інформаційні системи можуть постраждати через кібератаку в США – РНБО
19:57
Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації
19:33
"Динамо" втрачає очки у скандальному матчі з "Колосом"
18:57
Суд в Австрії зняв заборону на носіння хіджабу в початковій школі
18:47
Зеленський нагородив виправданого в Італії нацгвардійця Марківа
18:38
У майбутньому 75% автомобілів Volvo будуть кросоверами
18:19
фото, відеоРічниця затримань у справі Шеремета: під ОП влаштували "похорон правосуддя"
18:11
Меркель домовлятиметься з керівниками регіонів про жорсткіший локдаун
17:57
ООС: обстріли біля Луганського, Водяного і Золотого-4, двоє поранених
17:45
фотоАндріївська церква відкрилася після довгої реставрації
Усі новини...