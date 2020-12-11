Радуцький: Україна може отримати вакцину від COVID-19 на початку березня

Вакцина від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX може бути в Україні вже з 1 березня.

Джерело: голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "За глобальною ініціативою COVAX ми маємо отримати вакцину приблизно 1 березня 2021 року".

Деталі: Радуцький нагадав, що відповідно до домовленостей із COVAX, Україна отримає 8 млн доз вакцини. Цією кількістю планується вакцинувати 4 млн осіб, бо препарат вводиться два рази. Пріоритнетними групами, які отримають вакцину, будуть медики, освітяни, військові, люди із супутніми хворобами.

Голова комітету вважає, що Україні потрібно вакцинувати мінімум 17-18 млн громадян. Лише тоді можна говорити про переривання ланцюга передачі коронавірусу.

Радуцький зазначив, що для придбання вакцини не в рамках COVAX потрібно, щоб нардепи внесли правки до проєкту бюджету. Це б дозволило знайти кошти для її придбання.

"Максимально Україна буде забезпечувати цю вакцину безоплатно, не безкоштовно, немає безкоштовного у світі нічого. 4 млн українців вже мають можливість провакцинуватися безкоштовно. Ми чекаємо, зі слів COVAX, 4 млн доз із 1 березня", - сказав голова профільного комітету.

За його словами, ДП "Медичні закупівлі", має провести перемовини із виробниками вакцин.

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