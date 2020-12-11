Радуцкий: Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта
Вакцина от коронавируса в рамках инициативы COVAX может быть в Украине уже с 1 марта.
Источник: председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Право на власть"
Прямая речь: "По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021".
Детали: Радуцкий напомнил, что согласно договоренностям с COVAX, Украина получит 8 млн доз вакцины. Этим количеством планируется вакцинировать 4 млн человек, потому что препарат вводится два раза. Приоритнетнимы группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с сопутствующими болезнями.
Председатель комитета считает, что Украине нужно вакцинировать минимум 17-18 млн граждан. Только тогда можно говорить о прерывании цепи передачи коронавируса.
Радуцкий отметил, что для приобретения вакцины не в рамках COVAX нужно, чтобы нардепы внесли поправки в проект бюджета. Это бы позволило найти средства для ее приобретения.
"Максимально Украина будет обеспечивать эту вакцину бесплатно, не бесплатно, нет бесплатного в мире ничего. 4 млн украинцев уже имеют возможность провакцинироваться бесплатно. Мы ждем, по словам COVAX, 4 млн доз с 1 марта", – сказал глава профильного комитета.
По его словам, ГП "Медицинские закупки", должен провести переговоры с производителями вакцин.
Напомним:
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.
- 5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX, вторую часть заявки Украина подаст 14 декабря.