Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Радуцкий: Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта

Пятница, 11 декабря 2020, 02:41
Радуцкий: Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта

Вакцина от коронавируса в рамках инициативы COVAX может быть в Украине уже с 1 марта.

Источник: председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021".

Детали: Радуцкий напомнил, что согласно договоренностям с COVAX, Украина получит 8 млн доз вакцины. Этим количеством планируется вакцинировать 4 млн человек, потому что препарат вводится два раза. Приоритнетнимы группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с сопутствующими болезнями.

Председатель комитета считает, что Украине нужно вакцинировать минимум 17-18 млн граждан. Только тогда можно говорить о прерывании цепи передачи коронавируса.

Радуцкий отметил, что для приобретения вакцины не в рамках COVAX нужно, чтобы нардепы внесли поправки в проект бюджета. Это бы позволило найти средства для ее приобретения.

"Максимально Украина будет обеспечивать эту вакцину бесплатно, не бесплатно, нет бесплатного в мире ничего. 4 млн украинцев уже имеют возможность провакцинироваться бесплатно. Мы ждем, по словам COVAX, 4 млн доз с 1 марта", – сказал глава профильного комитета.

По его словам, ГП "Медицинские закупки", должен провести переговоры с производителями вакцин.

Напомним: 

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.
  • 5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX, вторую часть заявки Украина подаст 14 декабря.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: