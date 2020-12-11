Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Радуцкий: Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта

Пятница, 11 декабря 2020, 03:41

Вакцина от коронавируса в рамках инициативы COVAX может быть в Украине уже с 1 марта.

Источник: председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021".

Детали: Радуцкий напомнил, что согласно договоренностям с COVAX, Украина получит 8 млн доз вакцины. Этим количеством планируется вакцинировать 4 млн человек, потому что препарат вводится два раза. Приоритнетнимы группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с сопутствующими болезнями.

Председатель комитета считает, что Украине нужно вакцинировать минимум 17-18 млн граждан. Только тогда можно говорить о прерывании цепи передачи коронавируса.

Радуцкий отметил, что для приобретения вакцины не в рамках COVAX нужно, чтобы нардепы внесли поправки в проект бюджета. Это бы позволило найти средства для ее приобретения.

"Максимально Украина будет обеспечивать эту вакцину бесплатно, не бесплатно, нет бесплатного в мире ничего. 4 млн украинцев уже имеют возможность провакцинироваться бесплатно. Мы ждем, по словам COVAX, 4 млн доз с 1 марта", – сказал глава профильного комитета.

По его словам, ГП "Медицинские закупки", должен провести переговоры с производителями вакцин.

Напомним: 

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.
  • 5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX, вторую часть заявки Украина подаст 14 декабря.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМаруся Зверобой присоединилась к команде Порошенко и собралась в Раду

Венецианская комиссия советует Украине изменить закон о Конституционном суде

Новости 10 декабря: приобретение вакцины в Украине, план применения войск РФ и Беларуси

Председателю Волынской ОГА выразили недоверие

Экстрадиция Бахматюка: НАБУ расценило действия Офиса генпрокурора как попытку саботажа

Минобороны о Бутусове: Нет вакансий, соответствующих уровню его амбиций

Все новости...
вакцинация
В РФ "вакцинировали" 150 тысяч граждан собственным препаратом от COVID-19
Moderna начала тестирование COVID-вакцины на подростках
Купить вакцину и вакцинироваться можно будет за свой счет – Шмыгаль
Последние новости
04:39
В зависимости от эпидситуации локдаун может быть раньше – глава профильного комитета
03:41
Радуцкий: Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта
02:55
США готовят санкции против Турции из-за покупки военной техники РФ – СМИ
02:11
Фото ВидеоSpaceX показала обломки космического корабля Starship SN8, который разбился при посадке
01:57
Фото, ВидеоЗадержана банда, которой руководили "воры в законе" из России
01:15
Нацсовет вынес предупреждение каналам, связанным с Медведчуком
00:30
ВидеоВенедиктова не доплатила за проживание на госдаче, на которую и так имела "скидку" – "Схемы"
23:59
"Заря" проиграла свой последний матч в Лиге Европы
23:47
Ледяной дождь в Киеве: самолеты отказываются садиться в аэропортах
23:13
Португалия выплатит компенсацию семье украинца, убитого в аэропорту Лиссабона
Все новости...