Радуцкий: Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта

Вакцина от коронавируса в рамках инициативы COVAX может быть в Украине уже с 1 марта.

Источник: председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021".

Детали: Радуцкий напомнил, что согласно договоренностям с COVAX, Украина получит 8 млн доз вакцины. Этим количеством планируется вакцинировать 4 млн человек, потому что препарат вводится два раза. Приоритнетнимы группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с сопутствующими болезнями.

Председатель комитета считает, что Украине нужно вакцинировать минимум 17-18 млн граждан. Только тогда можно говорить о прерывании цепи передачи коронавируса.

Радуцкий отметил, что для приобретения вакцины не в рамках COVAX нужно, чтобы нардепы внесли поправки в проект бюджета. Это бы позволило найти средства для ее приобретения.

"Максимально Украина будет обеспечивать эту вакцину бесплатно, не бесплатно, нет бесплатного в мире ничего. 4 млн украинцев уже имеют возможность провакцинироваться бесплатно. Мы ждем, по словам COVAX, 4 млн доз с 1 марта", – сказал глава профильного комитета.

По его словам, ГП "Медицинские закупки", должен провести переговоры с производителями вакцин.

Напомним: