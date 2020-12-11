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Залежно від епідситуації локдаун може бути раніше – голова профільного комітету

П'ятниця, 11 грудня 2020, 03:39
Залежно від епідситуації локдаун може бути раніше – голова профільного комітету

Кабмін може оголосити локдаун раніше 8 січня, якщо епідситуація значно погіршиться. Посилення обмежень з 8 січня узгодили в уряді раніше.

Джерело: голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі "Право на владу" 

Пряма мова: "Не дай боже, ситуація буде погіршуватися, то ніхто не буде чекати 8 січня. Так, в уряду буде 7 днів попередити про інші дати. Всі прогнози кажуть про те, що ми будемо мати збільшення після святкування католицького Різдва, після Нового року, православного Різдва. Тому 8 січня – це буде те пікове навантаження, яке може виникнути після послаблення на новорічні свята".

Деталі: За його словами, карантин вихідного дня допоміг стабілізувати ситуацію з поширення коронавірусу. До кінця грудня, каже Радуцький, уряд очікує 16-17 тисяч хворих на добу. Таке навантаження медична система ще може витримати. 

Голова профільного комітету також розповів, що за прогнозами Київської школи економіки, після новорічних свят щодня можуть реєструвати до 20-25 тисяч, а то й 30 тисяч хворих. 

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: карантин
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