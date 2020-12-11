В зависимости от эпидситуации локдаун может быть раньше – глава профильного комитета
Кабмин может объявить локдаун ранее 8 января, если эпидситуация значительно ухудшится. Усиление ограничений с 8 января согласовали в правительстве ранее.
Источник: председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Право на власть"
Прямая речь: "Не дай бог, ситуация будет ухудшаться, то никто не будет ждать 8 января. Так, у правительства будет 7 дней предупредить о других датах. Все прогнозы говорят о том, что мы будем иметь увеличение после празднования католического Рождества, после Нового года, православного Рождества. Поэтому 8 января – это будет та пиковая нагрузка, которая может возникнуть после ослабления на новогодние праздники".
Детали: По его словам, карантин выходного дня помог стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. До конца декабря, говорит Радуцкий, правительство ожидает 16-17 тысяч больных за сутки. Такую нагрузка медицинская система еще может выдержать.
Председатель профильного комитета также рассказал, что по прогнозам Киевской школы экономики, после новогодних праздников ежедневно могут регистрировать до 20-25 тысяч, а то и 30 тысяч больных.
Напомним:
- Кабинет министров на заседании 9 декабря продолжил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, а с 8 до 24 января включительно будет действовать более жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.