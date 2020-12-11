У Києві за вечір від ожеледиці постраждали понад 160 людей

За добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю, яка утворилась під вечір внаслідок крижаного дощу.

Джерело: керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Станом на ранок статистики ще немає, але за минулу добу травмувалися 150 дорослих і 13 дітей. Частина з них госпіталізовані".

Деталі: Вишневська відзначила, що це перший випадок масових звернень до травмпунктів з початку холодів – досі звернень через складні погодні умови не фіксували.

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