В Киеве за вечер от гололеда пострадали больше 160 человек

За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовалась под вечер в результате ледяного дождя.

Источник: руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По состоянию на утро статистики еще нет, но за минувшие сутки травмированы 150 взрослых и 13 детей. Часть из них госпитализированы".

Детали: Вишневская отметила, что это первый случай массовых обращений в травмпункты с начала холодов – до сих пор обращений из-за сложных погодных условий не фиксировали.

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