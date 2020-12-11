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В Киеве за вечер от гололеда пострадали больше 160 человек

Пятница, 11 декабря 2020, 10:06
Фото c Facebook

За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовалась под вечер в результате ледяного дождя.

Источник: руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По состоянию на утро статистики еще нет, но за минувшие сутки травмированы 150 взрослых и 13 детей. Часть из них госпитализированы".

Детали: Вишневская отметила, что это первый случай массовых обращений в травмпункты с начала холодов – до сих пор обращений из-за сложных погодных условий не фиксировали.

Предыстория:

  • Накануне в столице прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.
  • Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
  • По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем ​​11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
  • 11 декабря в Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевпогода


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