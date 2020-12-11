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Представника омбудсмена Лисянського звільнили після бійки в готелі

П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:52
Представника омбудсмена Лисянського звільнили після бійки в готелі

Представника уповноваженої Верховної Ради з дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павла Лисянського звільнили з посади після бійки в готелі на Донеччині.

Джерело: Facebook-сторінка Денісової

Деталі: Відзначається, що Лисянського звільнили з посади від 11 грудня за результатами службової перевірки.

Так, 5 грудня Лисянським побився з працівником готельного комплексу "Монарх" у місті Святогірськ.

Відео інциденту опублікували ЗМІ.

Українська правда

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Теми: омбудсменбійкаДонецька областьзвільнення
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