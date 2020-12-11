Представника омбудсмена Лисянського звільнили після бійки в готелі
П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:52
Представника уповноваженої Верховної Ради з дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павла Лисянського звільнили з посади після бійки в готелі на Донеччині.
Джерело: Facebook-сторінка Денісової
Деталі: Відзначається, що Лисянського звільнили з посади від 11 грудня за результатами службової перевірки.
Так, 5 грудня Лисянським побився з працівником готельного комплексу "Монарх" у місті Святогірськ.
Відео інциденту опублікували ЗМІ.
Українська правда