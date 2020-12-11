Представителя омбудсмена Лисянского уволили после драки в гостинице

Представителя уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили после драки в отеле в Донецкой области.

Источник: Facebook-страница Денисовой

Детали: Отмечается, что Лисянского уволили с должности от 11 декабря по результатам служебной проверки.

Так, 5 декабря Лисянский подрался с работником гостиничного комплекса "Монарх" в городе Святогорск.

Видео инцидента опубликовали СМИ.