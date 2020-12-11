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Представителя омбудсмена Лисянского уволили после драки в гостинице

Пятница, 11 декабря 2020, 12:52

Представителя уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили после драки в отеле в Донецкой области.

Источник: Facebook-страница Денисовой

Детали: Отмечается, что Лисянского уволили с должности от 11 декабря по результатам служебной проверки.

Так, 5 декабря Лисянский подрался с работником гостиничного комплекса "Монарх" в городе Святогорск.

Украинская правда
Темы: омбудсмендракаДонецкая областьувольнение


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