Представителя омбудсмена Лисянского уволили после драки в гостинице
Пятница, 11 декабря 2020, 11:52
Представителя уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили после драки в отеле в Донецкой области.
Источник: Facebook-страница Денисовой
Детали: Отмечается, что Лисянского уволили с должности от 11 декабря по результатам служебной проверки.
Так, 5 декабря Лисянский подрался с работником гостиничного комплекса "Монарх" в городе Святогорск.
Видео инцидента опубликовали СМИ.
Украинская правда