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Зеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА

П'ятниця, 11 грудня 2020, 14:06
president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Джерело: укази №557/2020 і №558/2020 від 10 грудня, Офіс президента 

Деталі: Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Володимир Зеленський побажав Валентину Резніченку успіху в роботі.

Він сподівається, що його досвід і "глибоке знання регіону" сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини.

Перед цим президент звільнив із посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка за його ж заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проектів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов порадів призначенню Валентина Резніченка, адже той уже очолював Дніпропетровську область і, на думку Філатова, є "найуспішнішим губернатором за всю історію України".

Він вважає, що тепер "замість того, щоб гадити Місту, зупиняти вибухові роботи в метро, ​​саботувати будівництво аеропорту, відмовлятися вводити в експлуатацію міст і позбавляти Дніпро співфінансування, нарешті, обласна влада займеться роботою... а не політичними ігрищами, порожнім піаром, фабрикацією кримінальних справ, а також божевільною та руйнівною війною з мером".

Філатов також висловив думку, що "президент зробив правильний і гідний вибір", бо "працювати Валя Резніченко вміє так, як ніхто інший, засукавши рукава".

Довідка: Валентин Резніченко народився 1972 року в м. Дніпрі (раніше Дніпропетровськ). У 1994-му закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність "інженер з автоматизації". У 2018 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, здобув ступінь магістра за фахом "державне управління". Кандидат юридичних наук. 

Трудову діяльність розпочав 1991 року на посаді техніка відділу автоматизованих систем управління Укрдіпромез. Працював на керівних посадах на різних підприємствах. 

У 2015 році Резніченко був призначений Петром Порошенком головою Запорізької ОДА, а з березня 2015-го до липня 2019 року очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. На цій посади він змінив олігарха Ігоря Коломойського.

Теми: Дніпропетровська областьмісцева владаЗлочевський


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