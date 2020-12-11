Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил главой Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

Источник: указы №557/2020 и №558/2020 от 10 декабря, Офис президента

Детали: Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Владимир Зеленский пожелал Валентину Резниченко успеха в работе.

Он надеется, что его опыт и "глубокое знание региона" будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины.

Перед тем президент уволил с должности главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко по его же заявлению. Глава государства поблагодарил его за работу и выразил убеждение, что впереди еще много совместных проектов.

Городской глава Днепра Борис Филатов порадовался назначению Валентина Резниченко, так как он уже возглавлял Днепропетровскую область и, по мнению Филатова, является "самым успешным губернатором за всю историю Украины".

Он полагает, что теперь "вместо того, чтобы гадить Городу, останавливать взрывные работы в метро, саботировать строительство аэропорта, отказываться вводить в эксплуатацию мост и лишать Днепр софинансирования, наконец, областная власть займется работой… а не политическими игрищами, пустым пиаром, фабрикацией уголовных дел, а также безумной и разрушительной войной с мэром".

Филатов также выразил мнение, что "президент сделал правильный и достойный выбор", ибо "работать Валя Резниченко умеет так, как никто другой, засучив рукава".

Справка: Валентин Резниченко родился в 1972 году в г.. Днепре (ранее Днепропетровск). В 1994 году окончил Государственную металлургическую академию Украины по направлению автоматизация технологических процессов и производств, имеет специальность "инженер по автоматизации". В 2018 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при президенте, получил степень магистра по специальности "государственное управление". Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1991 году на должности техника отдела автоматизированных систем управления Укргипромез. Работал на руководящих должностях на различных предприятиях.

В 2015 году Резниченко был назначен Петром Порошенко главой Запорожской ОГА, а с марта 2015-го по июль 2019 года возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. На этой должности он сменил олигарха Игоря Коломойского.