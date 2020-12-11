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Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской ОГА

Пятница, 11 декабря 2020, 14:06
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил главой Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

Источник: указы №557/2020 и №558/2020 от 10 декабря, Офис президента

Детали: Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Владимир Зеленский пожелал Валентину Резниченко успеха в работе.

Он надеется, что его опыт и "глубокое знание региона" будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины.

Перед тем президент уволил с должности главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко по его же заявлению. Глава государства поблагодарил его за работу и выразил убеждение, что впереди еще много совместных проектов.

Справка: Валентин Резниченко родился в 1972 году в г.. Днепре (ранее Днепропетровск). В 1994 году окончил Государственную металлургическую академию Украины по направлению автоматизация технологических процессов и производств, имеет специальность "инженер по автоматизации". В 2018 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при президенте, получил степень магистра по специальности "государственное управление". Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1991 году на должности техника отдела автоматизированных систем управления Укргипромез. Работал на руководящих должностях на различных предприятиях.

В 2015 году Резниченко был назначен Петром Порошенко главой Запорожской ОГА, а с марта 2015-го по июль 2019 года возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. На этой должности он сменил олигарха Игоря Коломойского.

Темы: Днепропетровская областьместная властьЗлочевский


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