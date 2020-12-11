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Ледяной дождь удвоил количество ДТП

Пятница, 11 декабря 2020, 14:54

В результате ухудшения погодных условий за прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 1435 дорожно-транспортных происшествий.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook, замдиректора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь Билошицкого: "Как всегда, зима приходит неожиданно - не все водители были готовы к изменению погодных условий, более того... нашлись и те, кто выехал вчера на летней резине".

Детали: За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП. Из которых 84 - сообщения о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы.

В Киеве на линию 102 поступило 503 сообщение о ДТП. Из которых 7 - сообщений о ДТП с погибшими или травмированными. В столице в результате аварий погибли 2 человека и 6 травмированы.

Как уточнил Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде", количество ДТП за минувшие существенно увеличилось в целом по стране. Особенно угрожающей ситуация была в столице, где по сравнению с предыдущими сутками количество дорожных происшествий возросло более чем в два раза.

В то же время, по словам Билошицкого, наблюдается уменьшение нарушений скорости, которые зафиксированы в автоматическом режиме.

10 декабря камеры зафиксировали всего 3075 и это рекордно низкий показатель.

Валентина Романенко, УП
Темы: ДТПполицияКиев


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