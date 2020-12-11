Через ожеледь на вулицях Києва склали 150 адмінпротоколів
Інспектори благоустрою склали 150 протоколів через несвоєчасне прибирання наслідків негоди у Києві.
Джерело: пресслужба КМДА
Деталі: З 7 ранку у Києві чергують понад 80 столичних інспекторів благоустрою, які моніторять очищення вулиць від ожеледиці.
Наразі інспектори КП "Київблагоустрій" та районних державних адміністрацій вже внесли понад 1000 приписів і склали 150 протоколів за адмінправопорушення за ст. 152 КУпАП.
Статті передбачає штраф у розмірі від 340 до 1700 грн.
Відзначається, що підприємства, установи та організації мають задіяти всі можливі ресурси для розчищення вулиць і доріг.
Зокрема, відповідно до правил благоустрою міста Києва балансоутримувачі повинні прибирати від снігу та ожеледі прилеглу на 10 м територію.
Наразі у столиці долають наслідки негоди 250 одиниць техніки та 5 тисяч комунальників.
За прогнозом синоптиків, 12 грудня на дорогах Києва знову очікується ожеледиця, удень – ожеледь.
Нагадаємо:
- За добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю, яка утворилась під вечір внаслідок крижаного дощу.
- Напередодні у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця.
- Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.
- За прогнозом Українського гідрометцентру вранці та вдень 11 грудня в Києві утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
- 11 грудня У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду.