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Через ожеледь на вулицях Києва склали 150 адмінпротоколів

П'ятниця, 11 грудня 2020, 17:22

Інспектори благоустрою склали 150 протоколів через несвоєчасне прибирання наслідків негоди у Києві.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: З 7 ранку у Києві чергують понад 80 столичних інспекторів благоустрою, які моніторять очищення вулиць від ожеледиці.

Наразі інспектори КП "Київблагоустрій" та районних державних адміністрацій вже внесли понад 1000 приписів і склали 150 протоколів за адмінправопорушення за ст. 152 КУпАП.

Статті передбачає штраф у розмірі від 340 до 1700 грн.

Відзначається, що підприємства, установи та організації мають задіяти всі можливі ресурси для розчищення вулиць і доріг.

Зокрема, відповідно до правил благоустрою міста Києва балансоутримувачі повинні прибирати від снігу та ожеледі прилеглу на 10 м територію.

Наразі у столиці долають наслідки негоди 250 одиниць техніки та 5 тисяч комунальників.

За прогнозом синоптиків, 12 грудня на дорогах Києва знову очікується ожеледиця, удень – ожеледь.

Нагадаємо: 

  • За добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю, яка утворилась під вечір внаслідок крижаного дощу.
  • Напередодні у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця.
  • Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.
  • За прогнозом Українського гідрометцентру вранці та вдень 11 грудня в Києві утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
  • 11 грудня У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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