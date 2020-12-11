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Из-за гололеда на улицах Киева составили 150 админпротоколов

Пятница, 11 декабря 2020, 16:22
Из-за гололеда на улицах Киева составили 150 админпротоколов

Инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: С 7 утра в Киеве дежурят более 80 столичных инспекторов благоустройства, которые мониторят очистку улиц от гололеда.

Сейчас инспекторы КП "Киевблагоустройство" и районных государственных администраций уже внесли более 1000 предписаний и составили 150 протоколов за административные правонарушения по ст. 152 КУоАП.

Статьи предусматривает штраф в размере от 340 до 1700 грн.

Отмечается, что предприятия, учреждения и организации должны задействовать все возможные ресурсы для расчистки улиц и дорог.

В частности, согласно правилам благоустройства города Киева балансодержатели должны убирать от снега и гололеда прилегающую на 10 м территорию.

Сейчас в столице преодолевают последствия непогоды 250 единиц техники и 5000 коммунальщиков.

По прогнозу синоптиков, 12 декабря на дорогах Киева снова ожидается гололедица, днем ​​- гололед.

Предыстория:

  • За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовалась под вечер в результате ледяного дождя.
  • Накануне в столице прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.
  • Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
  • По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем ​​11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
  • 11 декабря в Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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