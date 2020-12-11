Из-за гололеда на улицах Киева составили 150 админпротоколов
Инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве.
Источник: пресс-служба КГГА
Детали: С 7 утра в Киеве дежурят более 80 столичных инспекторов благоустройства, которые мониторят очистку улиц от гололеда.
Сейчас инспекторы КП "Киевблагоустройство" и районных государственных администраций уже внесли более 1000 предписаний и составили 150 протоколов за административные правонарушения по ст. 152 КУоАП.
Статьи предусматривает штраф в размере от 340 до 1700 грн.
Отмечается, что предприятия, учреждения и организации должны задействовать все возможные ресурсы для расчистки улиц и дорог.
В частности, согласно правилам благоустройства города Киева балансодержатели должны убирать от снега и гололеда прилегающую на 10 м территорию.
Сейчас в столице преодолевают последствия непогоды 250 единиц техники и 5000 коммунальщиков.
По прогнозу синоптиков, 12 декабря на дорогах Киева снова ожидается гололедица, днем - гололед.
Предыстория:
- За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовалась под вечер в результате ледяного дождя.
- Накануне в столице прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.
- Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
- По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
- 11 декабря в Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды.