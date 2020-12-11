Из-за гололеда на улицах Киева составили 150 админпротоколов

Инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: С 7 утра в Киеве дежурят более 80 столичных инспекторов благоустройства, которые мониторят очистку улиц от гололеда.

Сейчас инспекторы КП "Киевблагоустройство" и районных государственных администраций уже внесли более 1000 предписаний и составили 150 протоколов за административные правонарушения по ст. 152 КУоАП.

Статьи предусматривает штраф в размере от 340 до 1700 грн.

Отмечается, что предприятия, учреждения и организации должны задействовать все возможные ресурсы для расчистки улиц и дорог.

В частности, согласно правилам благоустройства города Киева балансодержатели должны убирать от снега и гололеда прилегающую на 10 м территорию.

Сейчас в столице преодолевают последствия непогоды 250 единиц техники и 5000 коммунальщиков.

По прогнозу синоптиков, 12 декабря на дорогах Киева снова ожидается гололедица, днем ​​- гололед.

Предыстория: