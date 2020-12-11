Журналіста, що повертався з відрядження до Києва, затримали в аеропорту Мінська

Журналіста російського видання "Настоящее Время" Романа Васюковіча затримали в аеропорту Мінська в п'ятницю ввечері. Він повертався з робочого відрядження до Києва.

Джерело: редакція "Настоящего Времени" з посиланням на слова журналіста

Деталі: Васюковіч — кореспондент "Настоящего Времени" в Білорусі.

За словами журналіста, співробітники прикордонної служби без пояснення причин вилучили у нього ноутбук і документи.

UPD: Після опівночі журналіст вийшов на зв'язок і повідомив, що його відпустили, проте без ноутбука – ноутбук вилучено "для перевірки на екстремізм".

Прикордонна служба Білорусі не надала коментарів на момент публікації новини.

Видання зазначає, що протягом останніх місяців Васюковіч активно висвітлював масові протести в Білорусі, які почалися в день президентських виборів, 9 серпня.

Що було раніше: