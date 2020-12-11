Журналиста российского издания "Настоящее Время" Романа Васюковича задержали в аэропорту Минска в пятницу вечером. Он возвращался из рабочей командировки в Киев.

Источник: редакция "Настояшего времени" со ссылкой на слова журналиста

Детали: Васюкович — корреспондент "Настоящего Времени" в Беларуси.

По словам журналиста, сотрудники пограничной службы без объяснения причин изъяли у него ноутбук и документы.

UPD: После полуночи журналист вышел на связь и сообщил, что его отпустили, однако без ноутбука – ноутбук изъят "для проверки на экстремизм".

Пограничная служба Беларуси не предоставила комментариев к моменту публикации новости.

Издание отмечает, что в течение последних месяцев Васюкович активно освещал массовые протесты в Беларуси, которые начались в день выборов, 9 августа.

Что предшествовало: