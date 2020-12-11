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Журналиста возвращавшегося из командировки в Киев, задержали в аэропорту Минска

Пятница, 11 декабря 2020, 23:05
Журналиста возвращавшегося из командировки в Киев, задержали в аэропорту Минска

Журналиста российского издания "Настоящее Время" Романа Васюковича задержали в аэропорту Минска в пятницу вечером. Он возвращался из рабочей командировки в Киев.

Источник: редакция "Настояшего времени" со ссылкой на слова журналиста

Детали: Васюкович — корреспондент "Настоящего Времени" в Беларуси. 

По словам журналиста, сотрудники пограничной службы без объяснения причин изъяли у него ноутбук и документы. 

UPD: После полуночи журналист вышел на связь и сообщил, что его отпустили, однако без ноутбука – ноутбук изъят "для проверки на экстремизм".

Пограничная служба Беларуси не предоставила комментариев к моменту публикации новости.

Издание отмечает, что в течение последних месяцев Васюкович активно освещал массовые протесты в Беларуси, которые начались в день выборов, 9 августа.

Что предшествовало:

  • 7 августа в отеле "Минск" в столице Беларуси задержали украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка, которые работают штатными корреспондентами издания "Настоящее Время". Власти Беларуси депортировали и запретили им въезд в страну на 10 лет.
  • Белорусская комиссия по безопасности в информационной сфере массово лишает аккредитации сотрудников иностранных СМИ, а также ряда крупнейших СМИ страны.

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Темы: Беларусь
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