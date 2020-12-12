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На Донбасі задокументовано три порушення перемир'я

Субота, 12 грудня 2020, 07:14

Збройні формування Росії на Донбасі застосовували автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 11 грудня, задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета помічено біля Мар’їнки. А по українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Важливо знати: Станом на 30 листопада, за даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисяч осіб, зокрема, близько 3000 кадрових військових Росії.

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Теми: ООС


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