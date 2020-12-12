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COVAX схвалив запит України на отримання вакцини – Ляшко

Субота, 12 грудня 2020, 14:51
Фото thejakartapost.com

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що Глобальний фонд доступу до вакцин проти коронавірусу офіційно схвалив запит України на отримання COVID-вакцини.

Джерело: пост Ляшка у Facebook

Пряма мова: "Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також". 

 
Фото з Facebook ляшка 

Деталі: Він додав, що наразі працюють над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни.

За словами Ляшка, до процесу логістики залучатимуть ДП "Укрвакцина" та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія).

Передісторія: 

  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.
  • 5 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX, другу частину заявки Україна подасть 14 грудня.

Теми: коронавірусвакцинаціяМОЗ


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