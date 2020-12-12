COVAX схвалив запит України на отримання вакцини – Ляшко
Заступник міністра охорони здоров’я, головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що Глобальний фонд доступу до вакцин проти коронавірусу офіційно схвалив запит України на отримання COVID-вакцини.
Джерело: пост Ляшка у Facebook
Пряма мова: "Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.
Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також".
Деталі: Він додав, що наразі працюють над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни.
За словами Ляшка, до процесу логістики залучатимуть ДП "Укрвакцина" та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія).
Передісторія:
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.
- 5 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX, другу частину заявки Україна подасть 14 грудня.