COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины – Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса официально одобрил запрос Украины на получение COVID-вакцины.

Источник: пост Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 миллионов доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также".

Фото с Facebook ляшко

Детали: Он добавил, что сейчас работают над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... +8) для прививочных пунктов приехало в кратчайшие сроки.

По словам Ляшко, к процессу логистики будут привлекать ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60/-80 градусов Цельсия).

Предыстория: