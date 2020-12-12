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COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины – Ляшко

Суббота, 12 декабря 2020, 13:51
COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины – Ляшко
Фото thejakartapost.com

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса официально одобрил запрос Украины на получение COVID-вакцины.

Источник: пост Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 миллионов доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также". 

 
Фото  с Facebook ляшко 

Детали: Он добавил, что сейчас работают над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... +8) для прививочных пунктов приехало в кратчайшие сроки.

По словам Ляшко, к процессу логистики будут привлекать ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60/-80 градусов Цельсия).

Предыстория: 

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.
  • 5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX, вторую часть заявки Украина подаст 14 декабря.

Украинская правда

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Темы: коронавирусвакцинацияМинздрав
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