COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины – Ляшко
Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса официально одобрил запрос Украины на получение COVID-вакцины.
Источник: пост Ляшко в Facebook
Прямая речь: "Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 миллионов доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также".
Детали: Он добавил, что сейчас работают над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... +8) для прививочных пунктов приехало в кратчайшие сроки.
По словам Ляшко, к процессу логистики будут привлекать ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60/-80 градусов Цельсия).
Предыстория:
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.
- 5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX, вторую часть заявки Украина подаст 14 декабря.