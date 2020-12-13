Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд в США відхилив позов Трампа у ще одному ключовому штаті

Неділя, 13 грудня 2020, 01:03

Федеральний суд штату Вісконсин відхилив позов чинного президента Дональда Трампа про визнання результати виборів президента США недійсними.

Джерело: Associated Press

Деталі: Представники Трампа у штаті вимагали аби понад 221 тисячу бюлетенів були визнали недійсними, бо вони вважають, що бюлетені були подані з порушеннями.

У Вісконсині кандидат Демократичної партії Джо Байден переміг із перевагою в 20 600 голосів. 

Що передувало: Верховний суд США відмовився переглядати вибори в чотирьох ключових штатах

Довідка: Згідно з підрахунком голосів в усіх штатах, переможцем президентських виборів у США став кандидат від Демократичної партії Джо Байден — він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа — 232 голоси.

Що передувало:

  • 6 грудня чинний президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе залишиться при владі на другий термін.
  • Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.

Теми: вибориТрамп


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб

У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Усі новини...
вибори
Виграти вибори правдою, без чорного піару, бордів та палаток — можливо
Верховний суд США відмовився переглядати вибори в чотирьох ключових штатах
67 кандидатів стали депутатами, попри 0 голосів виборців – Чесно
Останні новини
05:57
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади
05:01
Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19
02:59
ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб
02:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер
01:08
ВідеоSpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету
00:38
ТаблицяЗа добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID
23:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
22:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
21:36
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
21:12
Новини економіки: бюджет Києва та "промисловий безвіз"
Усі новини...