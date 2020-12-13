Суд в США відхилив позов Трампа у ще одному ключовому штаті
Неділя, 13 грудня 2020, 01:03
Федеральний суд штату Вісконсин відхилив позов чинного президента Дональда Трампа про визнання результати виборів президента США недійсними.
Джерело: Associated Press
Деталі: Представники Трампа у штаті вимагали аби понад 221 тисячу бюлетенів були визнали недійсними, бо вони вважають, що бюлетені були подані з порушеннями.
У Вісконсині кандидат Демократичної партії Джо Байден переміг із перевагою в 20 600 голосів.
Що передувало: Верховний суд США відмовився переглядати вибори в чотирьох ключових штатах
Довідка: Згідно з підрахунком голосів в усіх штатах, переможцем президентських виборів у США став кандидат від Демократичної партії Джо Байден — він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа — 232 голоси.
Що передувало:
- 6 грудня чинний президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе залишиться при владі на другий термін.
- Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.