Суд в США відхилив позов Трампа у ще одному ключовому штаті

Федеральний суд штату Вісконсин відхилив позов чинного президента Дональда Трампа про визнання результати виборів президента США недійсними.

Джерело: Associated Press

Деталі: Представники Трампа у штаті вимагали аби понад 221 тисячу бюлетенів були визнали недійсними, бо вони вважають, що бюлетені були подані з порушеннями.

У Вісконсині кандидат Демократичної партії Джо Байден переміг із перевагою в 20 600 голосів.

Що передувало: Верховний суд США відмовився переглядати вибори в чотирьох ключових штатах

Довідка: Згідно з підрахунком голосів в усіх штатах, переможцем президентських виборів у США став кандидат від Демократичної партії Джо Байден — він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа — 232 голоси.

Що передувало: