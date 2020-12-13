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Суд в США відхилив позов Трампа у ще одному ключовому штаті

Неділя, 13 грудня 2020, 00:03
Суд в США відхилив позов Трампа у ще одному ключовому штаті

Федеральний суд штату Вісконсин відхилив позов чинного президента Дональда Трампа про визнання результати виборів президента США недійсними.

Джерело: Associated Press

Деталі: Представники Трампа у штаті вимагали аби понад 221 тисячу бюлетенів були визнали недійсними, бо вони вважають, що бюлетені були подані з порушеннями.

У Вісконсині кандидат Демократичної партії Джо Байден переміг із перевагою в 20 600 голосів. 

Що передувало: Верховний суд США відмовився переглядати вибори в чотирьох ключових штатах

Довідка: Згідно з підрахунком голосів в усіх штатах, переможцем президентських виборів у США став кандидат від Демократичної партії Джо Байден — він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа — 232 голоси.

Що передувало:

  • 6 грудня чинний президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе залишиться при владі на другий термін.
  • Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.

Теми: вибориТрамп
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