Суд в США отклонил иск Трампа в еще одном ключевом штате
Федеральный суд штата Висконсин отклонил иск действующего президента Дональда Трампа о признании результатов выборов президента США недействительными.
Источник: Associated Press
Детали: Представители Трампа в штате требовали чтобы более 221 000 бюллетеней были признаны недействительными, поскольку они считают, что бюллетени были поданы с нарушениями.
В Висконсине кандидат Демократической партии Джо Байден победил с преимуществом в 20 600 голосов.
Что предшествовало: Верховный суд США отказался пересматривать выборы в четырех ключевых штатах.
Справка: Согласно подсчету голосов во всех штатах, победителем президентских выборов в США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голоса.
Что предшествовало:
- 6 декабря действующий президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет остаться у власти на второй срок.
- Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.