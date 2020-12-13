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Суд в США отклонил иск Трампа в еще одном ключевом штате

Воскресенье, 13 декабря 2020, 01:03

Федеральный суд штата Висконсин отклонил иск действующего президента Дональда Трампа о признании результатов выборов президента США недействительными.

Источник: Associated Press

Детали: Представители Трампа в штате требовали чтобы более 221 000 бюллетеней были признаны недействительными, поскольку они считают, что бюллетени были поданы с нарушениями.

В Висконсине кандидат Демократической партии Джо Байден победил с преимуществом в 20 600 голосов.

Что предшествовало: Верховный суд США отказался пересматривать выборы в четырех ключевых штатах.

Справка: Согласно подсчету голосов во всех штатах, победителем президентских выборов в США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голоса.

Что предшествовало:

  • 6 декабря действующий президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет остаться у власти на второй срок.
  • Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

Темы: виборыТрамп


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