Акції на підтримку Трампа у Вашингтоні закінчилися пораненнями й арештами
Вуличні демонстрації у Вашингтоні на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, яка продовжує заявляти про начебто "вкрадені вибори", завершились агресивними сутичками, ножовими пораненнями та арештами.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Акції під гаслами "Стоп крадіжці" відбулися у центрі Вашингтона 12 грудня.
Зазначається, що також великі групи зібралися біля Верховного суду США і на BLM Plaza неподалік Білого дому.
Під час демонстрацій відбулися сутички між учасниками заходу, які поводилися агресивно, а також групами людей, які підтримували цілісність та прозорість виборів у США.
Зазначається, що 9 людей отримали поранення, з них 4 – ножові. Крім того, щонайменше 23 осіб поліція арештувала.
Масштабна акція протесту пройшла у Вашингтоні через день після того, як Верховний суд відхилив позов штату Техас з метою скасування результатів президентських виборів у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії й Вісконсині.
14 грудня в США має розпочатися процес голосування вибірників, які формально визначать наступного президента Сполучених Штатів.
Передісторія:
- 6 грудня Трамп висловив упевненість, що зможе залишиться при владі на другий термін.
- Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.
- 12 грудня Верховний суд США відмовився переглядати вибори в чотирьох ключових штатах.
- Згідно з підрахунком голосів в усіх штатах, переможцем президентських виборів у США став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голоси.