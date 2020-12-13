Акції на підтримку Трампа у Вашингтоні закінчилися пораненнями й арештами

Вуличні демонстрації у Вашингтоні на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, яка продовжує заявляти про начебто "вкрадені вибори", завершились агресивними сутичками, ножовими пораненнями та арештами.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Акції під гаслами "Стоп крадіжці" відбулися у центрі Вашингтона 12 грудня.

Зазначається, що також великі групи зібралися біля Верховного суду США і на BLM Plaza неподалік Білого дому.

Під час демонстрацій відбулися сутички між учасниками заходу, які поводилися агресивно, а також групами людей, які підтримували цілісність та прозорість виборів у США.

Зазначається, що 9 людей отримали поранення, з них 4 – ножові. Крім того, щонайменше 23 осіб поліція арештувала.

Масштабна акція протесту пройшла у Вашингтоні через день після того, як Верховний суд відхилив позов штату Техас з метою скасування результатів президентських виборів у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії й Вісконсині.

14 грудня в США має розпочатися процес голосування вибірників, які формально визначать наступного президента Сполучених Штатів.

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