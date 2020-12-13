Акции в поддержку Трампа в Вашингтоне закончились ранениями и арестами
Уличные демонстрации в Вашингтоне в поддержку президентской кампании Дональда Трампа, которая продолжает заявлять о якобы "украденных выборах", завершились агрессивными стычками, ножевыми ранениями и арестами.
Источник: Укринформ
Детали: Акции под лозунгами "Стоп краже" состоялись в центре Вашингтона 12 декабря.
Отмечается, что также большие группы собрались у Верховного суда США и на BLM Plaza неподалеку Белого дома.
Во время демонстраций произошли столкновения между участниками мероприятия, которые вели себя агрессивно, а также группами людей, которые поддерживали целостность и прозрачность выборов в США.
Отмечается, что 9 человек получили ранения, из них 4 – ножевые. Кроме того, по меньшей мере 23 человек полиция арестовала.
Масштабная акция протеста прошла в Вашингтоне через день после того, как Верховный суд отклонил иск штата Техас с целью отмены результатов президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.
14 декабря в США должен начаться процесс голосования выборщиков, которые формально определят следующего президента Соединенных Штатов.
Предыстория:
- 6 декабря Трамп выразил уверенность, что сможет остаться у власти на второй срок.
- Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.
- 12 декабря Верховный суд США отказался пересматривать выборы в четырех ключевых штатах.
- Согласно подсчету голосов во всех штатах, победителем президентских выборов в США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден – он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа – 232 голоса.