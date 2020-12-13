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Акции в поддержку Трампа в Вашингтоне закончились ранениями и арестами

Воскресенье, 13 декабря 2020, 07:19
Акции в поддержку Трампа в Вашингтоне закончились ранениями и арестами
Фото nytimes.com

Уличные демонстрации в Вашингтоне в поддержку президентской кампании Дональда Трампа, которая продолжает заявлять о якобы "украденных выборах", завершились агрессивными стычками, ножевыми ранениями и арестами.

Источник: Укринформ

Детали: Акции под лозунгами "Стоп краже" состоялись в центре Вашингтона 12 декабря.

Отмечается, что также большие группы собрались у Верховного суда США и на BLM Plaza неподалеку Белого дома.

Во время демонстраций произошли столкновения между участниками мероприятия, которые вели себя агрессивно, а также группами людей, которые поддерживали целостность и прозрачность выборов в США.

Отмечается, что 9 человек получили ранения, из них 4 – ножевые. Кроме того, по меньшей мере 23 человек полиция арестовала.

Масштабная акция протеста прошла в Вашингтоне через день после того, как Верховный суд отклонил иск штата Техас с целью отмены результатов президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

14 декабря в США должен начаться процесс голосования выборщиков, которые формально определят следующего президента Соединенных Штатов.

Предыстория:

  • 6 декабря Трамп выразил уверенность, что сможет остаться у власти на второй срок.
  • Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.
  • 12 декабря Верховный суд США отказался пересматривать выборы в четырех ключевых штатах
  • Согласно подсчету голосов во всех штатах, победителем президентских выборов в США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден – он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа – 232 голоса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
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