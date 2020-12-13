Акции в поддержку Трампа в Вашингтоне закончились ранениями и арестами

Уличные демонстрации в Вашингтоне в поддержку президентской кампании Дональда Трампа, которая продолжает заявлять о якобы "украденных выборах", завершились агрессивными стычками, ножевыми ранениями и арестами.

Источник: Укринформ

Детали: Акции под лозунгами "Стоп краже" состоялись в центре Вашингтона 12 декабря.

Отмечается, что также большие группы собрались у Верховного суда США и на BLM Plaza неподалеку Белого дома.

Во время демонстраций произошли столкновения между участниками мероприятия, которые вели себя агрессивно, а также группами людей, которые поддерживали целостность и прозрачность выборов в США.

Отмечается, что 9 человек получили ранения, из них 4 – ножевые. Кроме того, по меньшей мере 23 человек полиция арестовала.

Масштабная акция протеста прошла в Вашингтоне через день после того, как Верховный суд отклонил иск штата Техас с целью отмены результатов президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

14 декабря в США должен начаться процесс голосования выборщиков, которые формально определят следующего президента Соединенных Штатов.

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